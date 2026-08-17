Żywność tanieje. Rolnicy znowu zapraszają Polaków na swoje pola

W sierpniu 2026 roku ceny w skupach cebuli drastycznie spadły. Zaledwie 18 groszy – 20 groszy za kilogram to dla rolników stanowczo za mało. Koszty zbioru i transportu znowu przewyższają cenę samego plonu.

Wielu rolników rezygnuje ze zbioru, a niektórzy decydują się na samozbiory bezpośrednio z pola w cenie około 1 zł za kilogram. Chętnych nie brakuje, bo to atrakcyjna propozycja.

Cebula za tania w skupie. Rolnik dostaje połowę tego co wydał

Mimo urodzaju, bo to on jest przyczyną spadku cen w skupie, kilogram zwykłej białej cebuli w sklepach i na targowiskach kosztuje od 2 zł do 4 zł za kilogram. Ceny w marketach na promocjach bywają nievco niższe – około 1,99 zł.

Cebula czerwona lub cukrowa jest droższa i kosztuje od 3 zł do 5 zł za kilogram. Cena dymki to 1,80 zł – 2,50 zł za pęczek.

Hektar cebuli kosztuje 16 tys. zł, a skup płaci za plon 8,1 tys. zł. To dwa razy mniej niż rolnik wydał na uprawę – i to bez kosztów zbioru. Na polu w Radostowie na Dolnym Śląsku leży 350-400 ton białej cebuli, której nie opłaca się zbierać, a serce nie daje zmarnować. Rolnik Tomasz Wilk zaprosił chętnych na samozbiór.

Jedni biorą po 100 czy 150 kilogramów, inni tylko w siatki. jeszcze inni zwyczajnie kradną. - Pierwszego dnia sprzedaliśmy około 10 ton, ale daleko jeszcze nam do wyjścia na zero - wylicza w rozmowie z „Faktem” Jolanta Wilk.

Raj dla pośredników. Rolnicy z groszami

To samo działo się w zeszłym roku. Polacy mogli samo zbierać z pól ziemniaki, paprykę, kapustę, pomidory, a także jabłka, śliwki i porzeczki.

– Jeśli nic w naszym kraju się nie zmieni, to ja jestem przekonany, że w ciągu dekady większość małych i średnich polskich gospodarstw rolnych upadnie – mówił w rozmowie z WP Maciej Siekiera, rolnik uprawiający warzywa w Gałkowicach (woj. świętokrzyskie), który w ubiegłym roku zdecydował się na samozbiór papryki. Chętni płacili mu tyle, ile uznali za stosowne.

Rolnik jest zdania, że za praktycznie każde warzywo czy owoc rolnicy i sadownicy dostają dziś grosze. W sklepach ten sam towar kosztuje kilka lub kilkanaście razy więcej, więc na tym interesie zarabiają głownie pośrednicy.

Według wyliczeń aplikacji Pan Paragon zakupy w sklepie też potaniały. Standardowy koszyk w kwietniu kosztował ponad 115 zł, dziś można takie zakupy zrobić za mniej niż 95 zł.

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