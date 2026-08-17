Nie każdy zatrzyma trzynastkę. Przepisy przewidują obowiązek zwrotu świadczenia

Wypłaty trzynastej emerytury za 2026 rok zostały już zakończone. Dodatkowe świadczenie otrzymało ponad 10 mln emerytów i rencistów, niezależnie od wysokości ich podstawowej wypłaty.

W tym roku trzynastka wynosi 1978,49 zł brutto. To o 99,58 zł więcej niż rok wcześniej. Kwota wypłacana na konto jest jednak niższa, ponieważ od świadczenia pobierana jest zaliczka na podatek dochodowy oraz składka zdrowotna.

Zwrot 13. emerytury może dotyczyć pracujących seniorów

Nie każda osoba, która otrzymała dodatkowe pieniądze, będzie mogła je zachować. Ryzyko zwrotu dotyczy przede wszystkim osób pobierających wcześniejszą emeryturę i jednocześnie osiągających dochody z pracy.

W ich przypadku ZUS sprawdza, czy przychody nie przekroczyły ustawowych limitów. Jeżeli zarobki okażą się zbyt wysokie, świadczenie podstawowe może zostać zmniejszone lub zawieszone. To z kolei może wpłynąć również na prawo do trzynastej i czternastej emerytury.

Limity dorabiania od czerwca 2026 roku

Od 1 czerwca 2026 roku przychód do 6694,10 zł brutto miesięcznie nie wpływa na wysokość emerytury lub renty. Po przekroczeniu tej kwoty, ale przed osiągnięciem wyższego progu, ZUS obniży świadczenie o wartość przekroczenia.

Górny limit wynosi 12 431,80 zł brutto miesięcznie. Zarobki powyżej tej kwoty oznaczają wstrzymanie wypłaty emerytury lub renty. Zasady te dotyczą osób, które nie osiągnęły powszechnego wieku emerytalnego i pobierają wcześniejsze świadczenia.

ZUS sprawdzi prawo do dodatkowej wypłaty

Prawo do trzynastej i czternastej emerytury jest oceniane w określonych terminach rozliczeniowych. W przypadku trzynastego świadczenia istotny jest 31 marca, natomiast przy czternastce – 31 października.

Podczas rocznego rozliczenia ZUS może ustalić, że emeryt przekroczył próg wynoszący 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Jeżeli w związku z tym świadczenie powinno zostać zawieszone, senior może stracić prawo do dodatkowej emerytury.

Wypłacone pieniądze trzeba będzie oddać

Jeśli ZUS stwierdzi, że w dniu ustalania prawa do trzynastej emerytury podstawowe świadczenie nie powinno być wypłacane, może zażądać zwrotu otrzymanej kwoty.

Pracujący wcześniejsi emeryci powinni więc na bieżąco kontrolować wysokość swoich przychodów. Przekroczenie dopuszczalnych limitów może oznaczać nie tylko obniżenie lub zawieszenie emerytury, ale również konieczność oddania trzynastki, która wcześniej trafiła już na konto.

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