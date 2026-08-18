Górnicy na emeryturze mają dobrze. Ale dozór ma o wiele lepiej

Górnik w Polsce może odejść na emeryturę po przepracowaniu 25 lat pod ziemią bez względu na wiek, lub w wieku 50 lub 55 lat, jeśli spełni odpowiednie wymagania stażowe – 25 lat pracy, w tym minimum 15 lat pracy pod ziemią lub w warunkach szczególnych dla 50-latków lub 10 lat dla 55-latków.

Te szczegolne warunki to po prostu tradycyjne, fizyczne rąbanie węgla na przodku – absolutna domena mężczyzn w Polsce. Mimo takich warunków pracy statystyczny górnik w Polsce żyje długo – średnio około 73-74 lata. Górnik statystycznie żyje o ponad rok dłużej niż Ślązacy wykonujący inne zawody.

Okazuje się, że regularna, ciężka praca fizyczna wbrew pozorom może pozytywnie wpływać na kondycję organizmu – górnicy długo cieszą się przelewami z ZUS. A wysokości emerytur można im tylko pozazdrościć.

Wysoka średnia emerytura dla górników. Ale są jeszcze lepsze świadczenia

Portal netTG.pl zebrał dane z sześciu śląskich oddziałów ZUS za 2025 rok: bielskiego, chorzowskiego, częstochowskiego, rybnickiego, sosnowieckiego i zabrzańskiego. Średnia górnicza emerytura w2025roku wyniosła7693,15 zł brutto.

Najniższe górnicze emerytury są w granicach 2100-2400 zł. Ale jeden z górniczych emerytów z Zabrza pobierał najniższą górniczą emeryturę w wysokości zaledwie 1878,91 zł. Prawdopodobnie bardzo krótko pracował jako górnik.

Za to najwyższe emerytury górników w 2025 roku to przedział od niespełna 16 tys. zł do 19 776 zł. Takimi emeryturami mogą się pochwalić górnicy z okolic Jastrzębia-Zdroju i Rybnika. To byli pracownicy Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Ta praca popłaca. Co to jest dozór górniczy?

Kto konkretnie może się pochwalić takimi pieniędzmi? – Najwyższe świadczenia pewnie nie dotyczą zwykłych górników, a wyższego dozoru, który dobrze zarabia. Jeżeli ktoś przez lata był w dozorze, był dyrektorem lub kierownikiem robót, to stąd może być taka emerytura. To są wysokie zarobki przez lata – tłumaczył Bogusław Hutek, szef górniczej „Solidarności”.

Ludzie na takich stanowiskach w kopalni lub zakładzie górniczym nadzorują i kontrolują pracę górników oraz dbają o ich bezpieczeństwo. To sztygarzy, kierownicy działów, specjaliści z zakresu wentylacji, tąpnięć czy maszyn wyciągowych.

Aby załapać się do pracy w nadzorze trzeba mieć odpowiednie wykształcenie techniczne (najczęściej górnicze) oraz praktykę. Kwalifikacje te muszą być oficjalnie zatwierdzone przez odpowiedni Okręgowy Urząd Górniczy. I to jest pole do popisu także dla kobiet, które mając wykształcenie techniczne pracują w dozorze technicznym i inżynieryjnym. Takich pań jest w całeym sektorze górniczym dobrze ponad 100.

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