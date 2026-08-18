Kolejne spadki cen w sklepach. Jest nowy lider obniżek

PanParagon przeprowadził dla serwisu Business Insider Polska analizę 14 podstawowych produktów spożywczych, które znajdują się na zakupowych listach większości Polaków. Z analizy wynika, że w minionym tygodniu płaciliśmy za nie średnio 93 zł i 58 gr. Przed tygodniem było to 94 zł i 12 gr.

Ceny w sklepach. Co zdrożało, co potaniało?

Co szczególnie potaniało względem poprzedniego tygodnia? Liderem obniżek okazuje się pierś z kurczaka, której kilogram kosztuje średnio 24 zł 5 gr, czyli ponad 50 gr mniej niż tydzień wcześniej.

O ponad 30 gr potaniał też kilogram papryki czerwonej, której cena od kwietnia spadła o prawie połowę, a tylko przez ostatni miesiąc o ponad 4 zł. Jak zauważa Business Insider Polska, po raz pierwszy od bardzo dawna za to warzywo płacimy mniej niż 10 zł.

W odniesieniu do poprzedniego tygodnia w dół poszły również ceny m.in. bananów, mąki pszennej tortowej, ziemniaków czy pomidorów malinowych.

W górę poszły za to ceny cukru, którego kilogram w ciągu tygodnia podrożał z 2 zł 37 gr do 2 zł 60 gr. To podwyżka o prawie 10 proc. Portal zwraca jednak uwagę, że poprzednie ceny mogły obejmować promocje, bo w poprzednim tygodniu obserwowaliśmy sporą obniżkę. Teraz prawdopodobnie wszystko wróciło do normy sprzed dwóch tygodni.

W relacji do poprzedniego tygodnia zdrożały również m.in. mleko, olej rzepakowy, masło czy marchewka.

Przypomnijmy, że tuż przed weekendem poznaliśmy ostateczne dane dotyczące inflacji konsumenckiej w lipcu. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) wynika, że w poprzednim miesiącu wyniosła ona 3 proc. rok do roku, wobec 2,5 proc. miesiąc wcześniej. Potwierdziły się tym samym szacunkowe dane zaprezentowane przez GUS dwa tygodnie temu.

Do wzrostu cen przyczyniło się wygaszenie wraz z początkiem lipca pakietu Ceny Paliwa Niżej (CPN). Po zniesieniu pakietu natychmiast nastąpiły podwyżki cen paliw na stacjach. Wzrost cen – względem czerwca – nastąpił również w kategoriach: rekreacja, sport oraz kultura. Z kolei spadek odnotowano m.in. w obszarze żywności i napoje bezalkoholowe.

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