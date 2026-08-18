Pilny komunikat ZUS ws. 14. emerytur. Chodzi o wypłaty

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) informuje, że we wrześniu ruszą wypłaty 14. emerytur. Wypłacany od 2021 roku dodatek trafi do uprawnionych wraz z podstawowym świadczeniem.

14. emerytura tuż po wakacjach

Wypłaty rozpoczną się wraz z początkiem przyszłego miesiąca. Co ważne, seniorzy nie muszą podejmować żadnych działań. ZUS wypłaci pieniądze automatycznie razem z wrześniową emeryturą lub rentą.

Od dodatkowego świadczenia ZUS pobierze składkę zdrowotną i zaliczkę na podatek dochodowy na takich samych zasadach jak przy wypłacie emerytury lub renty. „Czternastka” pozostaje wolna od potrąceń i egzekucji komorniczych. Nie wpływa również na prawo do świadczeń uzależnionych od dochodu.

W tym roku wyjściowa wysokość 14. emerytury to 1978,49 zł brutto, czyli tyle, ile wynosi obecnie minimalna emerytura. Piszemy „wyjściowa”, gdyż na taką kwotę mogą liczyć osoby, których emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto. Przy wyższych świadczeniach stosowany jest mechanizm „złotówka za złotówkę”. Przykładowo osoba pobierająca emeryturę w wysokości 3500 zł brutto otrzyma dodatek w wysokości 1378,49 zł brutto. ZUS nie wypłaci „czternastki”, jeśli wyniesie ona mniej niż 50 zł brutto. W praktyce oznacza to, że świadczenia nie dostanie senior z emeryturą przekraczającą 4828,49 zł brutto. Nie przysługuje ono także osobom, które na dzień poprzedzający miesiąc wypłaty mają zawieszone prawo do emerytury lub renty.

ZUS podał terminy tegorocznych wypłat 14. emerytur:

1 września,

6 września,

10 września,

15 września,

20 września,

25 września,

1 października – dla osób pobierających świadczenia przedemerytalne.

W 2025 roku „czternastkę” otrzymało niespełna 6,5 mln osób. Jak informował ZUS, do uprawnionych trafiło łącznie 7,6 mld zł netto.

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