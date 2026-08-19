W takiej sytuacji ZUS odbiera rentę wdowią. Nie mają świadomości

Renta wdowia to połączenie dwóch świadczeń: własnego (np. emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy) oraz renty rodzinnej po zmarłym małżonku. Mowa tu o tzw. zbiegu świadczeń. Osoby, które straciły swojego małżonka mogą pobierać jedno świadczenie w całości, a drugie w wysokości 15 proc. Od przyszłego roku będzie to 25 proc., co oznacza większe pieniądze dla wdów i wdowców.

Z danych przekazanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wynika, że świadczenie pobiera obecnie blisko 993,5 tys. osób. Tylko w pierwszym półroczu tego roku łączna kwota świadczeń wypłaconych w ramach renty wdowiej wyniosła prawie 23 mld zł. Przeciętna wypłata świadczenia w ramach renty wdowiej wyniosła w czerwcu 3949,43 zł. Średnia kwota wynikająca z doliczenia 15 proc. drugiego świadczenia to 379,10 zł.

W takiej sytuacji ZUS odbiera rentę wdowią

Prawo do renty wdowiej przysługuje wdowie lub wdowcowi, którzy:

osiągnęli wiek emerytalny – 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn,

pozostawali we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci współmałżonka,

nabyli prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż po ukończeniu 55 lat przez kobietę lub 60 lat przez mężczyznę,

nie pozostają obecnie w związku małżeńskim.

ZUS zwraca uwagę na ostatni z warunków podkreślając, że świadczeniobiorcy, którzy zdecydują się na zawarcie nowego związku małżeńskiego, muszą liczyć się z utratą renty wdowiej.

– Prawo do łączenia świadczeń dotyczy wyłącznie renty rodzinnej po ostatnim zmarłym małżonku. Jeśli osoba uprawniona zawrze nowy związek małżeński, straci prawo do pobierania świadczeń w zbiegu, czyli połączenia własnego świadczenia z rentą rodzinną – wyjaśnia instytucja.

Warto również przypomnieć, że suma obu świadczeń nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury (obecnie jest to 5 935,48 zł brutto). Jeżeli łączna kwota świadczeń przekroczy ten limit, ZUS pomniejszy wypłatę o kwotę przekroczenia.

Czytaj też:

Zmiany w rencie wdowiej coraz bliżej. Nie wszyscy zyskają Czytaj też:

Na decyzję ws. tego świadczenia czeka się nawet rok. RPO interweniuje