Rodzice mogą dostać 300 zł na każde dziecko. Liczy się termin złożenia wniosku

Program Dobry Start przewiduje jednorazową wypłatę 300 zł na uczące się dziecko. Świadczenie przysługuje bez względu na dochody rodziny, ale nie jest przyznawane automatycznie. Rodzic lub opiekun musi złożyć wniosek.

Dokumenty można przesyłać od 1 lipca do końca listopada. Do ZUS wpłynęło już 1,4 mln wniosków. Osoby, które złożą je w lipcu lub sierpniu, mają gwarancję wypłaty do 30 września. Wnioski przesłane od września do listopada zostaną rozpatrzone, a pieniądze wypłacone w ciągu dwóch miesięcy.

Dobry Start 2026. Kto może dostać 300 zł?

Wsparcie przysługuje na każde uczące się dziecko w wieku od 7 do 20 lat. W przypadku dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością górna granica wieku wynosi 24 lata. ZUS ustala wiek rocznikowo, dlatego świadczenie może objąć także absolwentów ostatnich klas liceów, techników i szkół policealnych.

Prawo do wypłaty mogą mieć również cudzoziemcy mieszkający w Polsce z dziećmi. W części przypadków muszą wykazać aktywność zawodową w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku. Przepisy przewidują jednak wyjątki, między innymi dla osób wychowujących dziecko z polskim obywatelstwem lub dziecko z niepełnosprawnością.

Wniosek można złożyć wyłącznie przez internet

Dokumenty nie są przyjmowane w formie papierowej. Wniosek można przesłać za pomocą aplikacji mZUS, Platformy Usług Elektronicznych ZUS, bankowości elektronicznej albo portalu Emp@tia.

Trzeba podać numer rachunku bankowego, adres e-mail i numer telefonu. Należy również uzupełnić dane dziecka oraz informacje o szkole, do której uczęszcza lub będzie uczęszczać.

Na co można przeznaczyć pieniądze?

Świadczenie ma pomóc w sfinansowaniu szkolnej wyprawki. Pieniądze można wykorzystać między innymi na podręczniki, zeszyty, przybory, obuwie, strój na lekcje wychowania fizycznego i inne potrzebne wyposażenie.

Rodzice nie muszą jednak przedstawiać paragonów ani rozliczać poniesionych wydatków. W praktyce mogą więc przeznaczyć otrzymane środki na dowolny cel.

Termin wniosku decyduje o wypłacie

Najważniejsze jest złożenie dokumentów najpóźniej do końca listopada. Rodzice, którzy zrobią to jeszcze w wakacje, otrzymają pieniądze najpóźniej do 30 września.

Program obejmuje szeroką grupę uczniów i nie przewiduje kryterium dochodowego. Każde uprawnione dziecko może otrzymać jednorazowo 300 zł, ale bez wniosku ZUS nie wypłaci świadczenia.

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