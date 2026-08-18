Emeryt może nie płacić za śmieci. Trzeba jednak złożyć deklarację

Pobieranie emerytury ani osiągnięcie określonego wieku nie daje automatycznego prawa do niepłacenia za odbiór odpadów. Całkowite zawieszenie opłaty może być jednak możliwe, gdy nieruchomość przez dłuższy czas pozostaje niezamieszkana i nie powstają w niej śmieci.

Dotyczy to między innymi samotnych seniorów przebywających przez kilka tygodni lub miesięcy w szpitalu, sanatorium albo domu pomocy społecznej. Podobna sytuacja może wystąpić podczas dłuższego wyjazdu za granicę lub czasowego zamieszkania u rodziny.

Zwolnienie z opłat za śmieci dla emeryta wymaga zgłoszenia

Senior nie może po prostu przestać płacić rachunków. Długotrwałą nieobecność trzeba zgłosić w urzędzie miasta lub gminy i wykonać formalności przewidziane przez konkretny samorząd.

Zwykle konieczne jest złożenie nowej deklaracji dotyczącej opłaty za gospodarowanie odpadami oraz oświadczenia. Dokument powinien zawierać dane właściciela, adres nieruchomości, datę, od której lokal jest pusty, oraz przewidywany okres niezamieszkania.

Gmina może sprawdzić zużycie wody i prądu

Samorząd ma prawo zweryfikować, czy nieruchomość rzeczywiście pozostaje niezamieszkana. Urzędnicy mogą przeanalizować zużycie energii elektrycznej albo wody.

W niektórych gminach potrzebne będzie także zaświadczenie potwierdzające pobyt w szpitalu, domu opieki lub innym ośrodku. Możliwe jest również wymaganie dodatkowego oświadczenia, że w lokalu nie są wytwarzane odpady komunalne. Dopiero po rozpatrzeniu dokumentów opłata może zostać zawieszona.

Formularze są dostępne w urzędzie i internecie

Wzory deklaracji i oświadczeń można zwykle znaleźć na stronie internetowej urzędu miasta lub gminy. Dokumenty są też dostępne w siedzibie samorządu.

W wielu miejscowościach wniosek można przesłać przez ePUAP. Dopuszczalne jest również osobiste złożenie dokumentów. Przed rozpoczęciem procedury warto sprawdzić wymagania obowiązujące w miejscu zamieszkania, ponieważ każda gmina może stosować inne zasady.

Mieszkaniec bloku powinien zgłosić się do administracji

W budynkach wielorodzinnych rozliczeniami za odpady zajmuje się najczęściej wspólnota lub spółdzielnia mieszkaniowa. Długotrwałą nieobecność należy więc w pierwszej kolejności zgłosić administracji budynku.

Wspólnota lub spółdzielnia powinna poinformować, czy możliwa jest korekta opłaty i jakie dokumenty trzeba przedstawić. Sam wyjazd mieszkańca nie powoduje automatycznego zmniejszenia należności.

Nie wolno samodzielnie przerywać płatności

Zaprzestanie regulowania rachunków bez decyzji urzędu może doprowadzić do powstania zaległości. Do należności mogą zostać doliczone odsetki, a w skrajnym przypadku sprawa trafi do egzekucji administracyjnej.

Oświadczenie najlepiej złożyć przed wyjazdem lub niezwłocznie po zmianie miejsca pobytu. Nie ma gwarancji, że gmina uwzględni wniosek z mocą wsteczną.

Gminy mogą przyznawać własne ulgi

Samorządy mają możliwość wprowadzania lokalnych zwolnień i obniżek. Mogą one obejmować seniorów o niskich dochodach, osoby z niepełnosprawnościami, rodziny wielodzietne oraz właścicieli domów kompostujących bioodpady.

Nie istnieje jednak jedna ogólnopolska ulga przysługująca wszystkim emerytom. Zakres wsparcia zależy od uchwał przyjętych w konkretnej gminie, dlatego warto sprawdzić lokalne przepisy i programy osłonowe.

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