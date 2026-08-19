Ceny paliw znów w górę. Jest najnowszy komunikat

W ubiegły czwartek premier Donald Tusk ogłosił częściowe przywrócenie pakietu Ceny Paliwa Niżej (CPN). Obowiązuje on od poniedziałku 17 sierpnia do poniedziałku 31 sierpnia, czyli do końca wakacji.

Podstawą reaktywowanego pakietu są dwa rozwiązania:

obniżona stawka VAT na paliwa – z 23 do 8 proc.

maksymalna cena detaliczna benzyny i oleju napędowego.

Maksymalne ceny paliw na stacjach każdego dnia ogłasza Ministerstwo Energii. W dniu dzisiejszym (19 sierpnia) stawki wynoszą:

benzyna 95 – 6,46 zł/l

benzyna 98 – 7,26 zł/l

olej napędowy – 7,47 zł/l

Ceny paliw 20 sierpnia. Kierowcy znów zapłacą więcej

Z najnowszego komunikatu resortu energii dowiadujemy się, że ceny wszystkich paliw w czwartek wzrosną. 20 sierpnia maksymalne stawki na stacjach wyniosą:

benzyna 95 – 6,49 zł/l

benzyna 98 – 7,30 zł/l

olej napędowy – 7,52 zł/l

Ministerstwo Energii przypomina, że przepisy wprowadzają obowiązek stosowania maksymalnej ceny detalicznej paliw ciekłych na wszystkich stacjach w kraju. Benzyna oraz olej napędowy nie mogą być sprzedawane drożej niż podany limit.

Nowa cena obowiązuje od dnia następnego po publikacji w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski”. W przypadku dni wolnych od pracy obowiązuje cena ogłoszona w ostatnim dniu roboczym przed weekendem lub świętami oraz innymi dniami wolnymi od pracy. Stosowana jest aż do kolejnego dnia roboczego, łącznie z tym dniem.

Przypomnijmy, że pakiet CPN funkcjonował od końca marca do końca czerwca br. Przewidywał on wprowadzenie maksymalnych stawek paliw na stacjach, obniżkę VAT do poziomu 8 proc., ale też obniżkę akcyzy o 29 gr w przypadku litra benzyny i o 28 gr w przypadku oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską. Obniżka akcyzy obowiązywała do połowy czerwca.

Czytaj też:

Niemcy szturmują polskie stacje benzynowe. „Polacy robiliby to samo” Czytaj też:

500 skarg do UOKiK na parkingi przy sklepach. Paragon to nie dowód