ZUS chciał zmian w wypłatach emerytur. Resort powiedział „nie”

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaproponował zmianę sposobu wypłacania emerytur i rent. Według tej koncepcji wszystkie świadczenia miałyby trafiać wyłącznie na rachunki bankowe. Oznaczałoby to rezygnację z dostarczania pieniędzy w gotówce przez listonoszy.

ZUS argumentował, że takie rozwiązanie pozwoliłoby ograniczyć koszty i usprawnić działanie systemu. Już obecnie zdecydowana większość świadczeniobiorców otrzymuje pieniądze bezpośrednio na rachunek. Według podanych danych w ten sposób wypłacanych jest 81,8 proc. świadczeń, a odsetek ten systematycznie rośnie.

Emerytura przez listonosza. Ministerstwo podjęło decyzję

Pomysł wywołał dyskusję dotyczącą zarówno kosztów, jak i bezpieczeństwa wypłat. Zwolennicy przelewów bankowych wskazują, że pozwalają one uniknąć ryzyka związanego z przewożeniem gotówki. Przeciwnicy obowiązkowych rachunków zwracają natomiast uwagę na sytuację osób starszych, które od lat odbierają świadczenia w tradycyjny sposób.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ostatecznie nie poparło propozycji ZUS. Resort uznał, że rozwiązanie wykracza poza zakres przygotowywanego projektu ustawy. Pomysł nie znalazł się więc w planowanych zmianach przepisów.

Seniorzy nie będą musieli zakładać kont

Oznacza to, że osoby odbierające obecnie emeryturę lub rentę w gotówce nie zostaną zmuszone do przejścia na przelew bankowy. Listonosze nadal będą mogli dostarczać świadczenia osobom korzystającym z tej formy wypłaty.

Decyzja ministerstwa jest szczególnie istotna dla seniorów, którzy nie korzystają z bankowości elektronicznej lub nie chcą zmieniać dotychczasowego sposobu otrzymywania pieniędzy. Propozycja ZUS zakładała bowiem odejście od wyboru formy wypłaty na rzecz obowiązkowego przekazywania pieniędzy na konto.

Większość świadczeń już trafia na rachunki

Choć propozycja nie została zaakceptowana, system wypłat stopniowo zmienia się bez wprowadzania obowiązku. Skoro 81,8 proc. świadczeń trafia już na rachunki, tylko mniejszość emerytów i rencistów korzysta z tradycyjnej formy przekazywania pieniędzy.

Rosnąca popularność przelewów sprawia jednak, że kwestia gotówkowych świadczeń może jeszcze powrócić. Cyfryzacja i rozwój bankowości elektronicznej przemawiają za dalszym zwiększaniem udziału wypłat bezgotówkowych.

Temat likwidacji gotówki nie jest definitywnie zamknięty

Odrzucenie propozycji ZUS nie oznacza zatem, że dyskusja została zakończona na zawsze. Na razie nie ma jednak zmiany przepisów, która nakazywałaby wszystkim świadczeniobiorcom posiadanie rachunku bankowego.

Dla osób pobierających świadczenia oznacza to utrzymanie dotychczasowych zasad. Kto otrzymuje pieniądze za pośrednictwem listonosza, nadal może korzystać z tej możliwości. ZUS nie wprowadzi obecnie obowiązkowej wypłaty wszystkich emerytur i rent wyłącznie na konta bankowe.

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