Kupujesz klimatyzację? Fiskus zaostrzył zasady, a jeden błąd może sporo kosztować

Osoby planujące montaż klimatyzacji w 2026 r. nadal mogą skorzystać z programów wsparcia. Pieniądze nie przysługują jednak na zwykłe urządzenie służące wyłącznie do chłodzenia pomieszczeń. Aby wydatek mógł zostać objęty dofinansowaniem, sprzęt musi działać również jako pompa ciepła typu powietrze-powietrze.

W przypadku programu „Czyste Powietrze” urządzenie musi znaleźć się na Liście Zielonych Urządzeń i Materiałów (ZUM) oraz pracować jako główne źródło ciepła w domu. Program jest skierowany do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych.

Dofinansowanie do klimatyzacji 2026. Nawet 11,1 tys. zł

W „Czystym Powietrzu” dofinansowanie na pompę ciepła powietrze-powietrze wynosi od 4,4 tys. do maksymalnie 11,1 tys. zł. Przy kompleksowej termomodernizacji wsparcie może sięgać 136,2 tys. zł, a w wariancie z fotowoltaiką – 170,1 tys. zł.

Inną możliwością jest „Ciepłe Mieszkanie”. Program przeznaczono dla właścicieli mieszkań w budynkach wielorodzinnych oraz najemców lokali komunalnych, którzy likwidują nieefektywne źródło ciepła na paliwo stałe i zastępują je bardziej ekologicznym ogrzewaniem.

Pieniądze także z programu „Moje Ciepło”

Wsparcie przewidziano również w programie „Moje Ciepło”, skierowanym do właścicieli i współwłaścicieli nowych, energooszczędnych domów jednorodzinnych. W przypadku pomp ciepła typu powietrze-powietrze maksymalna kwota wynosi 7 tys. zł. Dla gruntowych pomp ciepła limit sięga natomiast 21 tys. zł.

W tym programie istotny jest także standard energetyczny budynku. Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania i wentylacji nie może przekraczać 55 kWh/m². Ten wymóg nie dotyczy modernizacji istniejących domów ani mieszkań w blokach.

Faktura i konkretny model urządzenia mają znaczenie

Samo posiadanie przez klimatyzator funkcji grzania nie wystarczy. Zgodnie z opisanymi zasadami urządzenie powinno być oficjalnie sklasyfikowane jako pompa ciepła typu powietrze-powietrze zarówno w dokumentacji technicznej, jak i na fakturze. Wymagana jest również odpowiednia efektywność energetyczna.

Kluczowe znaczenie ma także Lista ZUM. Dokładny model urządzenia musi znajdować się na niej w chwili składania wniosku. Według materiału brak modelu na liście oznacza odmowę wypłaty dotacji.

Fiskus zamknął drogę do odliczenia w PIT

W 2026 r. zmieniła się natomiast sytuacja osób, które chciałyby rozliczyć taki wydatek w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Od stycznia klimatyzatory zostały z niej wyłączone. Oznacza to, że kosztu montażu klimatyzacji z funkcją grzania nie można już odliczyć w rocznym PIT, nawet gdy inwestor otrzymał dotację z jednego z programów.

Materiał wskazuje również, że fiskus kwestionuje takie odliczenia nawet wtedy, gdy urządzenie technicznie działa jak pompa ciepła i wspomaga ogrzewanie. Próba zastosowania ulgi może zakończyć się zakwestionowaniem rozliczenia i koniecznością zwrotu środków wraz z odsetkami.

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