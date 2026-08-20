Emerytura dopiero po 70. roku życia? Ten rocznik miałby być pierwszy

Doradzająca niemieckiemu rządowi komisja ds. zabezpieczenia emerytalnego zaproponowała mechanizm, który po 2031 r. stopniowo podnosiłby ustawowy wiek przechodzenia na emeryturę. Nie oznacza to jednak, że praca do 70. roku życia została już przesądzona. Taki poziom nie jest obecnie oficjalnym celem politycznym.

Punktem wyjścia ma być obowiązujący wiek 67 lat. Osoby urodzone w 1964 r. byłyby ostatnim rocznikiem przechodzącym na emeryturę na obecnych zasadach. W kolejnej dekadzie granica miałaby wzrosnąć do 67 lat i 6 miesięcy.

Zmiana o około pół roku na dekadę

Zgodnie z propozycją dalsze podnoszenie wieku emerytalnego miałoby być uzależnione od tego, jak zmienia się przeciętne dalsze trwanie życia. Przy obecnych prognozach oznaczałoby to wzrost o około sześć miesięcy na każdą dekadę.

Komisja proponuje przy tym zasadę „dwa do jednego”. Jeśli przeciętne dalsze trwanie życia wzrosłoby o rok, osiem miesięcy miałoby przypadać na dłuższą aktywność zawodową, a cztery miesiące na dłuższy okres pobierania emerytury.

Osoby urodzone w latach 70. XX wieku pracowałyby więc prawdopodobnie tylko kilka miesięcy dłużej niż do 67. roku życia. Dla części osób z roczników 80. i 90. granica mogłaby natomiast dojść do 68 lub 69 lat.

Pierwszy rocznik miałby pracować do 70 lat

Przy utrzymaniu takiego tempa zmian wiek emerytalny w Niemczech osiągnąłby 70 lat dopiero w 2091 r. Z wyliczeń przytoczonych w materiale wynika, że pierwszym rocznikiem, którego mogłoby to dotyczyć, byłyby osoby urodzone w 2021 r.

Nie oznacza to automatycznie obowiązku pracy do 70. roku życia dla wszystkich. Propozycja dotyczy wieku pozwalającego przejść na emeryturę bez wcześniejszych potrąceń, a sam mechanizm miałby być regularnie oceniany.

Demografia jednym z głównych powodów zmian

Komisja uzasadnia propozycję sytuacją demograficzną. Coraz więcej osób pobiera świadczenia przez dłuższy czas, podczas gdy zmniejsza się liczba pracujących finansujących system składkami.

Według jej obliczeń przesunięcie faktycznego momentu przechodzenia na emeryturę o sześć miesięcy mogłoby obniżyć stopę składki o około 0,35–0,5 pkt proc.

Na razie niemiecki rząd nie zdecydował o podniesieniu wieku emerytalnego. Zapowiedział jednak, że 33 rekomendacje komisji mają zostać przeniesione do pakietu ustaw, nad którym prace powinny zakończyć się do końca 2026 r.

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