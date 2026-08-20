Nawet 16 tys. zł dla właścicieli fotowoltaiki. Nowy program ruszy we wrześniu

Po zakończeniu programu Mój Prąd właściciele domowych instalacji OZE mają otrzymać nową możliwość uzyskania wsparcia. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kończy prace nad programem „Przydomowe magazyny energii – część II”. Nabór ma ruszyć we wrześniu 2026 r., a jego budżet wyniesie 1 mld zł.

Program będzie różnił się od wcześniejszych form wsparcia. Tym razem pieniądze nie będą przeznaczone na samą instalację fotowoltaiczną. Warunkiem udziału ma być już posiadanie instalacji OZE, najczęściej paneli PV. Dotacje obejmą zakup i montaż magazynów energii elektrycznej, magazynów ciepła oraz falowników hybrydowych.

Dotacja do magazynu energii zależy od sposobu rozliczeń

Wsparcie ma wynosić do 30 proc. kosztów kwalifikowanych. Dla prosumentów korzystających z net-billingu maksymalna dotacja na magazyn energii wyniesie 16 tys. zł. Jednocześnie obowiązywać ma limit 800 zł za 1 kWh pojemności.

Niższe wsparcie przewidziano dla osób rozliczających energię w starszym systemie opustów, czyli net-meteringu. W ich przypadku będzie to 400 zł za 1 kWh i maksymalnie 8 tys. zł. To istotna zmiana, ponieważ w programie Mój Prąd warunkiem otrzymania wsparcia było przejście na net-billing.

Dodatkowo będzie można otrzymać do 1 tys. zł na magazyn ciepła. Przewidziano również premię do 2 tys. zł na zakup lub wymianę falownika na hybrydowy, pod warunkiem jednoczesnego zakupu magazynu. Taki bonus ma być możliwy również za wybór magazynu energii wyprodukowanego na terenie Unii Europejskiej.

Najpierw inwestycja, później zwrot pieniędzy

Program ma działać na zasadzie refundacji. Oznacza to, że prosument najpierw będzie musiał sam sfinansować inwestycję, a następnie złożyć dokumenty i wystąpić o zwrot części poniesionych kosztów.

Kwalifikowane mają być instalacje przyłączone od 1 listopada 2025 r. Fundusz zapowiada przy tym bardziej rygorystyczne wymagania dokumentacyjne. Potrzebne będą m.in. faktury, potwierdzenia płatności, dokumentacja operatora sieci, protokół odbioru oraz karty katalogowe urządzeń.

Limit kosztów ma zapobiec zawyżaniu cen

NFOŚiGW zamierza również wprowadzić limit kosztu inwestycji na poziomie 3 tys. zł za 1 kWh pojemności magazynu. Ma to ograniczyć przypadki sztucznego zawyżania cen urządzeń pod wysokość dotacji.

W pierwszej części programu na wsparcie przeznaczono 335 mln zł z KPO. Wpłynęło ponad 14 tys. wniosków na łączną kwotę 251 mln zł, a części pieniędzy nie wykorzystano. Druga część programu będzie znacznie większa – jej budżet ma wynieść 1 mld zł, a rozpoczęcie naboru zapowiadane jest na wrzesień 2026 r.

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