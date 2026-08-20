Ponad 5 tys. zł na rękę już na początku. Do tego nawet 1800 zł na mieszkanie

Policja poszukuje nowych funkcjonariuszy, a liczba wakatów przekracza 8 tys. Wysokość miesięcznej wypłaty zależy m.in. od wieku, stanowiska, stażu, miejsca pełnienia służby oraz przysługujących dodatków. Inne stawki obowiązują kursantów, a inne funkcjonariuszy, którzy zakończyli już szkolenie podstawowe.

Na początku służby kursant otrzymuje 6498,70 zł brutto. Dla osoby przed ukończeniem 26 lat oznacza to 5913,82 zł netto, natomiast starszy kursant otrzymuje 5463,82 zł na rękę. W przypadku dodatku stołecznego wynagrodzenie rośnie do 7210,30 zł brutto, czyli odpowiednio 6561,37 zł oraz 6026,37 zł netto.

Zarobki w policji 2026. Po szkoleniu wypłata rośnie

Po ukończeniu szkolenia podstawowego funkcjonariusz na stanowisku policyjnym otrzymuje 6966,50 zł brutto. Osoba przed 26. rokiem życia dostaje 6339,51 zł netto, a starszy policjant 5833,51 zł netto.

Jeszcze wyższe wynagrodzenie przewidziano w oddziałach prewencji. Wynosi ono 7466,50 zł brutto, co daje 6794,51 zł netto osobom przed ukończeniem 26 lat i 6228,51 zł netto starszym funkcjonariuszom. W tym przypadku różnica względem podstawowej stawki wynosi 500 zł brutto.

W stolicy można dostać ponad 7,4 tys. zł netto

Na wysokość wypłaty istotnie wpływa dodatek stołeczny. Po szkoleniu policjant, któremu on przysługuje, otrzymuje 7678,10 zł brutto. Przekłada się to na 6987,07 zł netto dla osób przed 26. rokiem życia oraz 6396,07 zł dla starszych.

Najwyższa z podanych stawek dotyczy funkcjonariuszy oddziałów prewencyjnych otrzymujących jednocześnie dodatek stołeczny. Ich wynagrodzenie sięga 8178,10 zł brutto. To 7422,07 zł na rękę przed ukończeniem 26 lat lub 6791,07 zł netto po przekroczeniu tej granicy.

Nawet 1800 zł miesięcznie na mieszkanie

Na podstawowej pensji lista świadczeń się nie kończy. Funkcjonariusze zarówno w służbie przygotowawczej, jak i stałej mogą otrzymywać świadczenie mieszkaniowe. Jego wysokość wynosi od 900 do 1800 zł miesięcznie.

Świadczenie to jest niezależne od podstawowego uposażenia. Oznacza to, że kwota wynagrodzenia netto nie pokazuje pełnej wartości pieniędzy i świadczeń, które mogą przysługiwać policjantowi. Przy najwyższej stawce do miesięcznego budżetu funkcjonariusza może dojść dodatkowe 1800 zł.

Policja konkuruje o kandydatów z innymi służbami

Podobne rozwiązania stosują inne formacje. Nowo przyjęty szeregowy zawodowy w Wojsku Polskim zarabia około 6,3 tys. zł brutto, a oprócz tego może korzystać z zakwaterowania lub świadczenia mieszkaniowego wynoszącego od 630 do 1800 zł.

W Straży Granicznej kursant przed ukończeniem 26 lat otrzymuje ponad 5900 zł netto, a starszy prawie 5500 zł. Po przeszkoleniu stawki rosną do prawie 6600 zł netto dla młodszych funkcjonariuszy oraz ponad 6000 zł dla osób po 26. roku życia. Do tego dochodzą m.in. świadczenia mieszkaniowe i zwrot kosztów dojazdu.

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