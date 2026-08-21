Duża zmiana dla właścicieli działek od 20 września. Będzie można budować bliżej sąsiada

Podstawowa zasada określająca położenie budynku na działce zależy od tego, czy ściana skierowana w stronę sąsiada ma okna lub drzwi. Jeżeli ma takie otwory, budynek powinien znajdować się co najmniej 4 m od granicy. Przy ścianie bez okien i drzwi minimalna odległość wynosi 3 m.

Przepisy przewidują jednak wyjątki, m.in. w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej. Budynek gospodarczy lub garaż może w określonych przypadkach stanąć bezpośrednio przy granicy albo co najmniej 1,5 m od niej. Obecnie możliwość ta dotyczy obiektów o długości nieprzekraczającej 6,5 m i wysokości do 3 m.

Garaż przy granicy działki. Limity mają wzrosnąć

Ministerstwo Rozwoju i Technologii pracuje nad zmianą rozporządzenia dotyczącego warunków technicznych budynków i ich usytuowania. Jedna z zaakceptowanych zmian zakłada zwiększenie dopuszczalnych wymiarów wolnostojących garaży oraz budynków gospodarczych sytuowanych bezpośrednio przy granicy lub nie mniej niż 1,5 m od niej.

Po zmianach maksymalna długość takiego obiektu ma wzrosnąć z 6,5 do 7 metrów. Jeszcze większa różnica będzie dotyczyła wysokości. Obecny limit 3 m ma zostać podniesiony do 3,5 m.

Są również inne wyjątki od zasady 3 metrów

Szczególne rozwiązania dotyczą m.in. działek budowlanych o szerokości 16 m lub mniejszej. Garaż czy budynek gospodarczy może być wówczas sytuowany ścianą bez okien i drzwi bezpośrednio przy granicy albo w odległości od 1,5 do 3 m.

Możliwe jest również postawienie budynku bezpośrednio przy granicy, gdy będzie przylegał ścianą do budynku istniejącego na sąsiedniej nieruchomości. Jego wysokość musi jednak odpowiadać wymaganiom wynikającym z miejscowego planu albo decyzji o warunkach zabudowy. Budowę bliżej granicy może również dopuszczać sam plan miejscowy.

Nie każdy garaż obejmą łagodniejsze zasady

Krajowa Rada Izby Architektów RP proponowała dodatkową zmianę. Chciała wykreślenia z przepisów określenia „wolnostojący”. W praktyce pozwoliłoby to szerzej stosować nowe rozwiązanie także wobec garaży przylegających do domów jednorodzinnych.

Ministerstwo nie zaakceptowało jednak tego postulatu. Resort nie zamierza dopuścić na tej podstawie budowy bezpośrednio przy granicy garażu będącego przedłużeniem domu jednorodzinnego. Zgodził się natomiast na zwiększenie długości i wysokości wolnostojących garaży oraz budynków gospodarczych. Rozporządzenie ma wejść w życie 20 września 2026 r.

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