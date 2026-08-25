Ceny podstawowych artykułów nieco w górę. Ten produkt zdrożał najmocniej
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Ceny podstawowych artykułów nieco w górę. Ten produkt zdrożał najmocniej

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Warzywa w sklepie
Warzywa w sklepie Źródło: Shutterstock
Ceny podstawowych produktów w sklepach tym razem poszły nieco w górę. Najmocniej zdrożała papryka czerwona, której kilogram znów kosztuje ponad 10 zł.

PanParagon przeprowadził dla serwisu Business Insider Polska analizę 14 podstawowych produktów spożywczych, które znajdują się na zakupowych listach większości Polaków. Z analizy wynika, że w minionym tygodniu płaciliśmy za nie średnio 93 zł i 89 gr. Przed tygodniem było to 93 zł i 58 gr, co oznacza, że w ujęciu tygodniowym nastąpił wzrost o 0,3 proc. Portal zwraca uwagę, że na początku lipca br. identyczny koszyk kosztował ponad 101 zł, a przed rokiem było to 96 zł i 30 gr.

Ceny w sklepach. Co zdrożało, co potaniało?

Co szczególnie zdrożało względem poprzedniego tygodnia? Liderem podwyżek okazuje się papryka czerwona, której ceny poszły w górę aż o 12,1 proc. Tym samym za kilogram tego warzywa znów płacimy więcej niż 10 zł. W relacji do zeszłego tygodnia podrożały też brokuły, jabłka czy marchew.

Co potaniało? Królem obniżek tym razem są ziemniaki, których cena spadła aż o 11,5 proc. Znaczący spadek odnotowała również mąka pszenna tortowa (o 8,8 proc.). W dół poszły też ceny m.in. cukru, bananów, mleka, masła piersi z kurczaka czy pomidora malinowego. Zwraca uwagę fakt, że nie zmieniła się cena bułki kajzerki.

Na początku przyszłego tygodnia Główny Urząd Statystyczny (GUS) przedstawi szacunkowe dane dotyczące inflacji konsumenckiej w sierpniu. Przypomnijmy, że odczyt za lipiec wyniósł 3 proc. rok do roku, wobec 2,5 proc. miesiąc wcześniej. Do wzrostu cen przyczyniło się wygaszenie wraz z początkiem lipca pakietu Ceny Paliwa Niżej (CPN). Po zniesieniu pakietu natychmiast nastąpiły podwyżki cen paliw na stacjach. Decyzją rządu nastąpiła częściowa reaktywacja CPN na dwa ostatnie tygodnie wakacji. Wzrost cen – względem czerwca – nastąpił również w kategoriach: rekreacja, sport oraz kultura. Z kolei spadek odnotowano m.in. w obszarze żywności i napoje bezalkoholowe.

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Opracował:
Źródło: Business Insider Polska