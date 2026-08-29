Wysoka inflacja nauczyła Polaków oszczędzania? Liczby nie kłamią

Jak wynika z badania platformy Raisin, 70,7 proc. Polaków twierdzi, że posiada oszczędności, a 39,7 proc. deklaruje, że oszczędza regularniej niż jeszcze trzy lata temu. Co piąta osoba (21 proc.) odkłada większą część swoich dochodów niż wcześniej, 16,7 proc. częściej monitoruje oprocentowanie swoich oszczędności, a 13,5 proc. częściej porównuje oferty różnych banków.

35 proc. respondentów przyznaje, że przenosi swoje środki, gdy znajdzie lepiej oprocentowaną lokatę lub konto oszczędnościowe. To o 13,9 pkt proc. więcej niż odsetek osób, które porównują dostępne oferty, ale ostatecznie pozostawiają pieniądze w swoim dotychczasowym banku.

Zdaniem ekspertów Raisin ostatnie trzy lata wysokiej inflacji na trwałe zmieniły sposób podejmowania decyzji finansowych przez Polaków. – Jeszcze niedawno decyzja o wyborze miejsca dla naszych oszczędności była podejmowana raz i pozostawała niezmieniona przez długi czas. Okres wysokiej inflacji sprawił, że takie podejście przestało się opłacać. Coraz więcej Polaków zaczęło porównywać oprocentowanie, monitorować swoje oszczędności oraz aktywnie szukać lepszych ofert. Nie chodzi już tylko o odkładanie pieniędzy, ale również o świadome wykorzystywanie możliwości dostępnych na rynku, aby oszczędności pracowały efektywniej – podkreśla Michał Piątek, dyrektor generalny Raisin w Polsce.

Młodzi regularniej oszczędzają

Szczególnie wyraźną zmianę widać wśród najmłodszych. Blisko połowa osób w wieku 18-24 lata (49,2 proc.) deklaruje, że oszczędza regularniej niż jeszcze trzy lata temu. To najwyższy wynik spośród wszystkich badanych grup.

Jednocześnie większa regularność oszczędzania nie przekłada się na równie dużą skłonność do przenoszenia pieniędzy. Osoby w wieku 18–24 lata najrzadziej ze wszystkich grup wiekowych deklarują, że przenoszą swoje środki po znalezieniu korzystniej oprocentowanej oferty – robi to zaledwie 26,2 proc. z nich. Młodzi są więc coraz bardziej zdyscyplinowani w samym odkładaniu pieniędzy, ale rzadziej niż starsze grupy decydują się na zmianę miejsca, w którym przechowują swoje oszczędności.

Wśród osób po 35. roku życia sytuacja wygląda inaczej – wraz z wiekiem rośnie skłonność do przenoszenia oszczędności, gdy na rynku pojawia się korzystniejsza oferta. Dane pokazują więc ciekawy paradoks: młodsi Polacy najszybciej zwiększają regularność oszczędzania, podczas gdy starsi oszczędzający są bardziej skłonni aktywnie przenosić swoje środki w poszukiwaniu lepszych warunków.

Badanie zostało przeprowadzone w lipcu 2026 roku przez UCE RESEARCH na zlecenie agencji All 4 Comms oraz platformy Raisin. Próba objęła 1006 dorosłych Polaków w wieku od 18 do 80 lat.

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