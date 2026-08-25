Padła główna wygrana w Eurojackpot. Zwycięzca został multimilionerem

Pierwsze w tym tygodniu losowanie Eurojackpot przyniosło rozbicie kumulacji i główną wygraną wartą prawie 40 mln euro. Jej szczęśliwym posiadaczem stał się gracz z Niemiec. Nad Wisłą też powiało dużymi pieniędzmi. Szczęście uśmiechnęło się aż do czterech graczy – zgarnęli sześciocyfrowe wygrane czwartego stopnia.

Jakie liczby wylosowano?

We wtorek, 25 sierpnia, podczas losowania nr 698 w Eurojackpot wylosowano liczby:

4, 5, 7, 48, 50 oraz 4 i 5.

Wyniki losowania w Europie

Wtorkowe losowanie przyniosło jedną główną wygraną. Padła w Niemczech i wyniosła dokładnie 39 496 021,60 euro. Odnotowano także jedną wygraną drugiego stopnia wartą 1 394 682,50 euro. Powiększy ona portfel gracza z Węgier.

Padło również pięć wygranych trzeciego stopnia. Trafiły do graczy z Niemiec, Estonii i Norwegii. Każdy ze szczęśliwych graczy otrzyma 157 307,20 euro.

Wygrane w Polsce

Polakom tradycyjnie dopisało szczęście. Najwyższą wygraną, która padła w naszym kraju, była nagroda czwartego stopnia warta 164 187,30 zł. „Czwórkę” trafiło aż czterech graczy.

Dodatkowo w Polsce odnotowano:

24 wygrane piątego stopnia po 1441,70 zł,

79 wygranych szóstego stopnia po 561,50 zł,

49 wygranych siódmego stopnia po 559,40 zł,

921 wygranych ósmego stopnia po 101,80 zł,

1149 wygranych dziewiątego stopnia po 89,30 zł,

2586 wygranych dziesiątego stopnia po 82,80 zł,

4319 wygranych jedenastego stopnia po 57,40 zł,

18 973 wygrane dwunastego stopnia po 40,10 zł.

Na horyzoncie 45 mln zł

Trafienie jackpota nie oznacza, że zabraknie milionów do zgarnięcia. W kolejnym losowaniu gracze powalczą o 45 mln zł.

Następne losowanie Eurojackpot odbędzie się w ostatni wakacyjny piątek, 28 sierpnia, między godz. 20.00 a 21.00. Wyniki będą dostępne tuż po zakończeniu losowania.

Najwyższe wygrane w Polsce w 2026 roku

Oto najwyższe wygrane w Eurojackpot w Polsce w 2026 roku:

677 361,30 zł – 21 sierpnia, Bukowina

275 106,20 zł – 18 sierpnia, Sławków / lotto.pl

560 449,70 zł – 11 sierpnia, Białystok

2 008 899,30 zł – 7 sierpnia, Bydgoszcz

308 412,50 zł – 4 sierpnia, Wałbrzych / Ustrzyki Dolne

326 214,20 zł – 31 lipca, Wrocław / lotto.pl

1 259 451,70 zł – 28 lipca, lotto.pl

207 191,10 zł – 24 lipca, Tomaszów Lubelski / Kielce / Zielona Góra / lotto.pl

175 107,90 zł – 21 lipca, Warszawa / Zakopane / Katowice / Gdynia

370 605,60 zł – 17 lipca, lotto.pl / lotto.pl

630 134,00 zł – 14 lipca, lotto.pl

637 579,40 zł – 7 lipca, lotto.pl

330 821,20 zł – 3 lipca, lotto.pl / lotto.pl

523 226,10 zł – 30 czerwca, Miłoszyce

794 291,30 zł – 26 czerwca, Kluczbork

1 328 001,70 zł – 23 czerwca, Suwałki

422 597,10 zł – 19 czerwca, Szczecinek / lotto.pl

739 053,70 zł – 16 czerwca, Lubiszyn

821 418,40 zł – 12 czerwca / lotto.pl

358 775,60 zł – 9 czerwca, Świdnik / lotto.pl

1 442 811,20 zł – 5 czerwca, Lublin / lotto.pl

1 396 789,20 zł – 29 maja, Racibórz

1 442 462,00 zł – 26 maja, Warszawa

622 738,70 zł – 22 maja, Bałachy / lotto.pl

1 197 963,30 zł – 19 maja, Parczew / lotto.pl

1 804 655,60 zł – 15 maja / lotto.pl

2 688 138,80 zł – 12 maja, Elbląg

363 467,60 zł – 28 kwietnia, Gorzów Wielkopolski / lotto.pl

1 199 173,00 zł – 24 kwietnia, Stargard

674 340,70 zł – 21 kwietnia / lotto.pl

381 647,20 zł – 17 kwietnia, Poznań / Bydgoszcz

684 007,70 zł – 10 kwietnia, Gdańsk

1 298 832,10 zł – 3 kwietnia / lotto.pl

3 439 843,10 zł – 31 marca, Słupsk

2 373 576,90 zł – 27 marca, Leśniakowizna

354 652,30 zł – 27 marca, Biskupie-Kolonia

251 244,30 zł – 24 marca, Pruszków / Kraków / Nisko

1 556 851,40 zł – 20 marca / lotto.pl

2 144 311,30 zł – 17 marca, Kożuchów

750 563,30 zł – 13 marca / lotto.pl

589 355,50 zł – 10 marca, Knyszyn

647 069,50 zł – 6 marca, Pleszew

310 149,90 zł – 27 lutego, Kutno / Augustów / Elbląg

2 201 331,80 zł – 24 lutego, Warszawa

419 695,50 zł – 20 lutego, Otwock / Łódź

362 256,20 zł – 17 lutego, Gdynia / Biała Podlaska

337 243,90 zł – 10 lutego, Janikowo / lotto.pl

694 151,90 zł – 6 lutego, Zawiercie

559 602,40 zł – 3 lutego, Kraków

181 114,60 zł – 30 stycznia, Józefów / Konin / Podłęże / Kolsko

297 617,70 zł – 27 stycznia, Grójec / Stargard

273 861,70 zł – 16 stycznia, Rumia / Busko-Zdrój / Choszczno

291 841,50 zł – 6 stycznia, Sochaczew / Błaziny Dolne

296 712,70 zł – 2 stycznia, Wrocław / Tomaszów Mazowiecki / Piła

Które kraje uczestniczą w Eurojackpot?

Dania (w tym Grenlandia i Wyspy Owcze), Estonia, Finlandia, Holandia, Niemcy, Słowenia, Włochy, Hiszpania, Chorwacja, Islandia, Litwa, Łotwa, Norwegia, Szwecja, Czechy, Węgry, Słowacja, Polska i Grecja.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o Eurojackpot

Jakie są zasady gry w Eurojackpot?

Gracz wybiera 5 liczb z 50 oraz 2 liczby dodatkowe z 12. Aby wygrać główną nagrodę, trzeba trafić wszystkie 7 liczb. Eurojackpot ma 12 stopni wygranych i uczestniczy w nim 19 krajów, w tym Polska.

Ile można wygrać w Eurojackpot?

Minimalna pula I stopnia to 10 mln euro, a maksymalna 120 mln euro. Łączna pula wygranych niższych stopni obejmuje miliony euro, dzięki 12 stopniom wygranych.

Kiedy odbywają się losowania?

Losowania Eurojackpot odbywają się w każdy piątek o godz. 20:00 oraz w każdy wtorek o godz. 20:15.

Gdzie można zagrać w Eurojackpot?

Zakłady można składać w kolekturach LOTTO lub online za pośrednictwem serwisów internetowych i aplikacji mobilnych.

Ilu krajów bierze udział w Eurojackpot?

Obecnie w Eurojackpot uczestniczy 19 krajów europejskich, w tym Polska.

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