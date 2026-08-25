Zaskoczenie podczas losowania Lotto. Tego gracze się nie spodziewali

Pierwsze w tym tygodniu losowanie Lotto (25.08) przyniosło emocje, ale na główną wygraną trzeba będzie jeszcze poczekać. We wtorek żaden z graczy nie trafił kompletu sześciu liczb. Co zaskakujące, również w Lotto Plus i Mini Lotto nie padły główne wygrane. Nie oznacza to jednak, że wtorkowe losowanie zakończyło się bez szczęśliwców.

Tysiące graczy trafiły niższe stopnie wygranych i mogą już cieszyć się dodatkowymi pieniędzmi.

Jakie były wygrane w losowaniu Lotto?

Wtorkowe losowanie Lotto nie przyniosło wspomnianej wyżej „szóstki”. Padło natomiast całkiem sporo niższych nagród, które trafią do tysięcy graczy.

Dodatkowe wygrane:

36 „piątek” – każda po 9908,60 zł

1926 „czwórek” – każda po 344,50 zł

35 823 „trójki” – każda po 35 zł

Lotto Plus bez głównej wygranej

Losowanie Lotto Plus tym razem odbyło się bez „szóstki”. Główna wygrana w wysokości miliona złotych czeka więc na nowego właściciela. Szczęście dopisało natomiast graczom, którzy trafili niższe stopnie.

Dodatkowe wygrane:

30 „piątek” – każda po 3500 zł

1935 „czwórek” – każda po 100 zł

30 139 „trójek” – każda po 10 zł

Mini Lotto bez głównej wygranej

W Mini Lotto również nie padła główna wygrana. Było za to sporo mniejszych nagród za trafione „czwórki” i „trójki”.

Dodatkowe wygrane:

214 „czwórek” – każda po 1544,20 zł,

8058 „trójek” – każda po 61,60 zł.

Wyniki Lotto – 25.08.2026

Wylosowane liczby z losowania nr 7396, które odbyło się 25 sierpnia 2026 roku, to:

18, 25, 28, 29, 33, 41

Kolejne losowanie Lotto odbędzie się w czwartek, 27 sierpnia 2026 roku, o godzinie 22:00.

Wyniki Lotto Plus – 25.08.2026

Wylosowane liczby z losowania nr 7396, które odbyło się 25 sierpnia 2026 roku, to:

1, 9, 10, 20, 34, 49

Kolejne losowanie Lotto Plus odbędzie się w czwartek, 27 sierpnia 2026 roku, o godzinie 22:00.

Wyniki Mini Lotto – 25.08.2026

Wylosowane liczby z losowania nr 7422, które odbyło się 25 sierpnia 2026 roku, to:

4, 11, 32, 36, 41

Kolejne losowanie Mini Lotto odbędzie się w środę, 26 sierpnia 2026 roku, o godzinie 22:00.

Najwyższe wygrane w Lotto

Rekordowe kwoty prezentują się następująco:

36 726 210,20 zł – 16 marca 2017 r. 35 234 116,20 zł – 22 sierpnia 2015 r. 33 787 496,10 zł – 9 lutego 2012 r. 33 357 545,90 zł – 3 grudnia 2022 r. 32 060 068,20 zł – 24 marca 2026 r

Lotto od lat przyciąga miliony Polaków

Lotto pozostaje jedną z najpopularniejszych gier liczbowych w Polsce. Pierwsze losowanie odbyło się już w 1957 roku pod nazwą „Toto-Lotek”. W 1975 roku gra zmieniła nazwę na „Duży Lotek”, a od 2009 roku funkcjonuje jako Lotto. Z kolei Lotto Plus, wprowadzone w 2013 roku, daje graczom dodatkową szansę na wygraną za dopłatą do zakładu.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o losowania Lotto

Kiedy odbywają się losowania Lotto?

Losowania Lotto odbywają się trzy razy w tygodniu: we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00.

Kiedy odbywają się losowania Lotto Plus?

Losowania Lotto Plus odbywają się w te same dni co Lotto – we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00.

Kiedy odbywają się losowania Mini Lotto?

Losowania Mini Lotto odbywają się codziennie o godzinie 22:00.

Kiedy odbyło się pierwsze losowanie Lotto?

Pierwsze losowanie odbyło się 27 stycznia 1957 roku pod nazwą „Toto-Lotek”.

Skąd wziął się fenomen Lotto?

Fenomen Lotto wynika z prostych zasad gry, relatywnie niskiej ceny zakładu oraz możliwości wygrania bardzo wysokich nagród, które od lat przyciągają miliony graczy.

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