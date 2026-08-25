Zaskoczenie podczas losowania Lotto. Tego gracze się nie spodziewali

Pierwsze w tym tygodniu losowanie Lotto (25.08) przyniosło emocje, ale na główną wygraną trzeba będzie jeszcze poczekać. We wtorek żaden z graczy nie trafił kompletu sześciu liczb. Co zaskakujące, również w Lotto Plus i Mini Lotto nie padły główne wygrane. Nie oznacza to jednak, że wtorkowe losowanie zakończyło się bez szczęśliwców.
Tysiące graczy trafiły niższe stopnie wygranych i mogą już cieszyć się dodatkowymi pieniędzmi.
Jakie były wygrane w losowaniu Lotto?
Wtorkowe losowanie Lotto nie przyniosło wspomnianej wyżej „szóstki”. Padło natomiast całkiem sporo niższych nagród, które trafią do tysięcy graczy.
Dodatkowe wygrane:
- 36 „piątek” – każda po 9908,60 zł
- 1926 „czwórek” – każda po 344,50 zł
- 35 823 „trójki” – każda po 35 zł
Lotto Plus bez głównej wygranej
Losowanie Lotto Plus tym razem odbyło się bez „szóstki”. Główna wygrana w wysokości miliona złotych czeka więc na nowego właściciela. Szczęście dopisało natomiast graczom, którzy trafili niższe stopnie.
Dodatkowe wygrane:
- 30 „piątek” – każda po 3500 zł
- 1935 „czwórek” – każda po 100 zł
- 30 139 „trójek” – każda po 10 zł
Mini Lotto bez głównej wygranej
W Mini Lotto również nie padła główna wygrana. Było za to sporo mniejszych nagród za trafione „czwórki” i „trójki”.
Dodatkowe wygrane:
- 214 „czwórek” – każda po 1544,20 zł,
- 8058 „trójek” – każda po 61,60 zł.
Wyniki Lotto – 25.08.2026
Wylosowane liczby z losowania nr 7396, które odbyło się 25 sierpnia 2026 roku, to:
18, 25, 28, 29, 33, 41
Kolejne losowanie Lotto odbędzie się w czwartek, 27 sierpnia 2026 roku, o godzinie 22:00.
Wyniki Lotto Plus – 25.08.2026
Wylosowane liczby z losowania nr 7396, które odbyło się 25 sierpnia 2026 roku, to:
1, 9, 10, 20, 34, 49
Kolejne losowanie Lotto Plus odbędzie się w czwartek, 27 sierpnia 2026 roku, o godzinie 22:00.
Wyniki Mini Lotto – 25.08.2026
Wylosowane liczby z losowania nr 7422, które odbyło się 25 sierpnia 2026 roku, to:
4, 11, 32, 36, 41
Kolejne losowanie Mini Lotto odbędzie się w środę, 26 sierpnia 2026 roku, o godzinie 22:00.
Najwyższe wygrane w Lotto
Rekordowe kwoty prezentują się następująco:
- 36 726 210,20 zł – 16 marca 2017 r.
- 35 234 116,20 zł – 22 sierpnia 2015 r.
- 33 787 496,10 zł – 9 lutego 2012 r.
- 33 357 545,90 zł – 3 grudnia 2022 r.
- 32 060 068,20 zł – 24 marca 2026 r
Lotto od lat przyciąga miliony Polaków
Lotto pozostaje jedną z najpopularniejszych gier liczbowych w Polsce. Pierwsze losowanie odbyło się już w 1957 roku pod nazwą „Toto-Lotek”. W 1975 roku gra zmieniła nazwę na „Duży Lotek”, a od 2009 roku funkcjonuje jako Lotto. Z kolei Lotto Plus, wprowadzone w 2013 roku, daje graczom dodatkową szansę na wygraną za dopłatą do zakładu.
FAQ – najczęściej zadawane pytania o losowania Lotto
Kiedy odbywają się losowania Lotto?
Losowania Lotto odbywają się trzy razy w tygodniu: we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00.
Kiedy odbywają się losowania Lotto Plus?
Losowania Lotto Plus odbywają się w te same dni co Lotto – we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00.
Kiedy odbywają się losowania Mini Lotto?
Losowania Mini Lotto odbywają się codziennie o godzinie 22:00.
Kiedy odbyło się pierwsze losowanie Lotto?
Pierwsze losowanie odbyło się 27 stycznia 1957 roku pod nazwą „Toto-Lotek”.
Skąd wziął się fenomen Lotto?
Fenomen Lotto wynika z prostych zasad gry, relatywnie niskiej ceny zakładu oraz możliwości wygrania bardzo wysokich nagród, które od lat przyciągają miliony graczy.
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