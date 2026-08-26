Kawa za pół ceny i promocje 1+1. Biedronka odpaliła dużą akcję

W Biedronce trwa duża akacja promocja, która z pewnością zainteresuje miłośników kawy. Taniej można kupić zarówno kawę ziarnistą, mieloną, jak i rozpuszczalną. Na liście przecenionych produktów znalazły się m.in. kawy Dallmayr, Jacobs, Tchibo, MK Café i Lavazza.

W przypadku niektórych produktów różnica między ceną promocyjną a regularną sięga kilkudziesięciu złotych, ale trzeba pamiętać o warunkach akcji i limitach przypisanych do karty lub aplikacji Moja Biedronka.

Promocja na kawę rozpuszczalną. Druga sztuka 50 proc. taniej

Jedną z ofert objęto wszystkie kawy rozpuszczalne Cafe D'Or. Przy zakupie dwóch produktów z kartą lub aplikacją Moja Biedronka drugi, tańszy produkt jest przeceniony o 50 proc. Produkty można dowolnie łączyć w ramach promocji, a oferta obejmuje zarówno kawy sprzedawane w słoikach, jak i saszetkach, w tym:

Cafe d'Or Gold,

Cafe d'Or Classic,

Cafe d'Or Crema,

Cafe d'Or Mild,

Cafe d'Or O Poranku.

– Rabat zostanie rozłożony proporcjonalnie na wszystkie produkty promocyjne – zaznacza sieć.

Dzienny limit wynosi sześć opakowań na kartę Moja Biedronka, przy czym maksymalnie trzy mogą zostać objęte rabatem.

Tanieją Dallmayr, MK Café i Prima

Kawa ziarnista Dallmayr Classic 500 g kosztuje 29,99 zł za opakowanie przy zakupie dwóch sztuk. Cena regularna wynosi 45,99 zł. Taniej dostępna jest również kawa mielona Eduscho Family 250 g, którą można kupić za 15,99 zł zamiast 21,99 zł.

Promocją objęto także kawy MK Café. Kilogramowe opakowanie MK Café Select kosztuje teraz 49,99 zł, podczas gdy cena regularna wynosi 79,99 zł. Z kolei Prima Finezja 250 g została przeceniona do 12,99 zł za sztukę przy zakupie dwóch opakowań. Poza promocją jej cena wynosi 17,99 zł.

W przypadku tych ofert obowiązuje dzienny limit czterech sztuk na kartę Moja Biedronka.

Jacobs, Tchibo i Lavazza również na liście

Na promocję trafiła też Jacobs Krönung 500 g. Przy zakupie dwóch opakowań z kartą lub aplikacją Moja Biedronka cena jednego wynosi 27,99 zł. Standardowo za jedno opakowanie trzeba zapłacić 45,99 zł. Limit w tym przypadku to cztery sztuki dziennie na jedną kartę.

Wśród kolejnych przecenionych produktów znalazły się:

Tchibo Exclusive 1 kg – 49,99 zł przy zakupie dwóch sztuk zamiast 87,99 zł,

Carousel 1 kg – 39,99 zł zamiast 64,99 zł,

Lavazza Crema e Gusto 250 g – 19,99 zł zamiast 25,99 zł.

Kawa w promocji tylko do 30 sierpnia

Oferta Biedronki obejmuje szeroki wybór produktów – od kaw rozpuszczalnych, przez mielone, aż po kilogramowe opakowania kawy ziarnistej. Największe oszczędności można uzyskać przy produktach objętych promocjami wielosztukowymi lub akcjami typu 1+1 gratis.

Przed zakupami warto jednak dokładnie sprawdzić zasady. W wielu przypadkach promocyjna cena jest dostępna dopiero po spełnieniu określonych warunków, a limity na kartę Moja Biedronka mogą ograniczyć liczbę produktów kupionych taniej jednego dnia.

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