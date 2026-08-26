Nadpłata za prąd to pułapka. Lepiej nie reagować na ten e-mail

Prąd w Polsce jest drogi, bo wciąż w dużej mierze produkujemy go z węgla. Mimo, że węgiel jest tańszy w obsłudze niż urządzenia OZE, to ma wadę – rujnuje środowisko i mocno zanieczyszcza powietrze smogiem. Żeby wydobycie węgla się nie opłacało, Unia dorzuca do jego ceny także cenę emisji tony dwutlenku węgla do atmosfery – tzw. ETS.

Aby sprostać produkcji energii przez panele słoneczne czy wiatraki, sieć energetyczna w Polsce powinna być zmodernizowana. To wymaga pilnych i kosztownych inwestycji, dlatego na rachunkach nie mają opłaty za dystrybucję, czy tzw. opłata mocowa. Wszystko razem sprawia, że rachunek za prąd to poważna pozycja w domowym budżecie. Czysty koszt wytworzenia energii to często tylko połowa ostatecznej kwoty na rachunku.

Kto by nie chciał dostać informacji o nadpłacie? No właśnie!

Szata graficzna łudząco podobna. Nie zgadza się za to adres

Jak informuje CERT Polska, pod pretekstem rozliczenia kosztów zużycia prądu cyberprzestępcy chcą skierować odbiorcę wiadomości na fałszywą stronę internetową, a następnie wyłudzić dane logowania i karty płatniczej.

Powołują się przy tym na znany Polakom koncern PGE. Szata graficzna również łudząco przypomina oficjalny serwis PGE, dlatego o pomyłke nietrudno. czujność i uważność sprowadza się w takim przypadku do sprawdzenia adresu, a w tym wypadku adres internetowy się nie zgadza, bo nie może – strona nie jest przecież oryginalna.

„Rekomendujemy każdorazową weryfikację szczegółów sprawy przed podaniem swoich danych. Należy zawsze sprawdzać adres nadawcy wiadomości, adres strony internetowej czy prawdziwość oferty lub żądania – na przykład poprzez kontakt z oficjalną infolinią dostawcy usługi” – informuje CERT.

Nadpłata jest mało prawdopodobna. Decyduje sposób rozliczenia

Prąd dla gospodarstw domowych w Polsce rozliczany jest na podstawie zużycia energii wskazywanego przez licznik, z uwzględnieniem wybranej grupy taryfowej.

Po wymianie liczników, Polacy płacą za zużycie prądu co miesiąc lub co dwa miesiące dokładnie tyle, ile wynika z realnego odczytu licznika przez inkasenta lub zdalnie. Do rzadkości należą rachunki oparte na prognozie, czyli szacowanym zużyciu z poprzednich okresów rozliczeniowych - co 6 lub 12 miesięcy.

Zanim podamy swoje dane przestępcom warto się chwilę zastanowić: skoro rachunek za prąd jest odczytywany na bieżąco, nadpłata jest mało prawdopodobna!

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