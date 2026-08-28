Olbrzymia wygrana w Mini Lotto. Jeden z graczy ma powody do radości

Drugie w tym tygodniu losowanie Lotto (27.08) nie przyniosło głównej wygranej. „Szóstka” nie padła także w Lotto Plus. Za to Mini Lotto nie zawiodło. Główna wygrana, czyli ponad 400 tys. zł, ma nowego właściciela.
Brak „szóstek” w Lotto oznacza tylko jedno – kumulację! Podczas sobotniego losowania gracze powalczą o osiem milionów złotych. Czy weekend przyniesie nowego lottomilionera? Czas pokaże.
Jakie były wygrane w losowaniu Lotto?
Czwartkowe losowanie Lotto, podobnie jak wtorkowe, nie przyniosło wspomnianej wyżej „szóstki”. Padło natomiast całkiem sporo niższych nagród, które trafią do tysięcy graczy.
Dodatkowe wygrane:
- 70 „piątek” – każda po 5211,70 zł
- 3238 „czwórek” – każda po 91,00 zł
- 45 607 „trójek” – każda po 35 zł
Lotto Plus bez głównej wygranej
Losowanie Lotto Plus tym razem odbyło się bez „szóstki”. Główna wygrana w wysokości miliona złotych czeka więc na nowego właściciela. Szczęście dopisało natomiast graczom, którzy trafili niższe stopnie wygranych.
Dodatkowe wygrane:
- 38 „piątek” – każda po 3500 zł
- 1500 „czwórek” – każda po 100 zł
- 27 879 „trójek” – każda po 10 zł
W Mini Lotto padła „piątka”
Za to w Mini Lotto padła główna wygrana. W przypadku tej gry jest to „piątka”. Szczęśliwy gracz wzbogacił się o 413 177,60 zł. Padło też sporo mniejszych nagród za trafione „czwórki” i „trójki”.
Dodatkowe wygrane:
- 182 „czwórki” – każda po 908,10 zł
- 7904 „trójki” – każda po 31,40 zł
Wyniki Lotto – 27.08.2026
Wylosowane liczby z losowania nr 7397, które odbyło się 27 sierpnia 2026 roku, to:
1, 7, 14, 17, 20, 27
Kolejne losowanie Lotto odbędzie się w sobotę, 29 sierpnia 2026 roku, o godzinie 22:00.
Wyniki Lotto Plus – 27.08.2026
Wylosowane liczby z losowania nr 7397, które odbyło się 27 sierpnia 2026 roku, to:
3, 10, 33, 35, 38, 41
Kolejne losowanie Lotto Plus odbędzie się w sobotę, 29 sierpnia 2026 roku, o godzinie 22:00.
Wyniki Mini Lotto – 27.08.2026
Wylosowane liczby z losowania nr 7424, które odbyło się 27 sierpnia 2026 roku, to:
5, 10, 22, 23, 40
Kolejne losowanie Mini Lotto odbędzie się w piątek, 28 sierpnia 2026 roku, o godzinie 22:00.
Najwyższe wygrane w Lotto
Rekordowe kwoty prezentują się następująco:
- 36 726 210,20 zł – 16 marca 2017 r.
- 35 234 116,20 zł – 22 sierpnia 2015 r.
- 33 787 496,10 zł – 9 lutego 2012 r.
- 33 357 545,90 zł – 3 grudnia 2022 r.
- 32 060 068,20 zł – 24 marca 2026 r.
Lotto od lat przyciąga miliony Polaków
Lotto pozostaje jedną z najpopularniejszych gier liczbowych w Polsce. Pierwsze losowanie odbyło się już w 1957 roku pod nazwą „Toto-Lotek”. W 1975 roku gra zmieniła nazwę na „Duży Lotek”, a od 2009 roku funkcjonuje jako Lotto. Z kolei Lotto Plus, wprowadzone w 2013 roku, daje graczom dodatkową szansę na wygraną za dopłatą do zakładu.
FAQ – najczęściej zadawane pytania o losowania Lotto
Kiedy odbywają się losowania Lotto?
Losowania Lotto odbywają się trzy razy w tygodniu: we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00.
Kiedy odbywają się losowania Lotto Plus?
Losowania Lotto Plus odbywają się w te same dni co Lotto – we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00.
Kiedy odbywają się losowania Mini Lotto?
Losowania Mini Lotto odbywają się codziennie o godzinie 22:00.
Kiedy odbyło się pierwsze losowanie Lotto?
Pierwsze losowanie odbyło się 27 stycznia 1957 roku pod nazwą „Toto-Lotek”.
Skąd wziął się fenomen Lotto?
Fenomen Lotto wynika z prostych zasad gry, relatywnie niskiej ceny zakładu oraz możliwości wygrania bardzo wysokich nagród, które od lat przyciągają miliony graczy.
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