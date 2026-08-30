Polacy obawiają się wycieku danych osobistych. Chodzi o finanse

Oszustwa finansowe przestały być pojedynczymi incydentami, a kolejne informacje o wyciekach danych sprawiają że Polacy coraz częściej zastanawiają się czy ich dane są bezpieczne.

Polacy boją się wycieku danych osobowych ze względu na finanse

Jak pokazuje najnowsze badanie „Cyberbezpieczeństwo Polaków 2026”, zrealizowane na zlecenie BIK przez Instytut Badawczy Quality Watch, aż 79 proc. Polaków obawia się, że wyciek danych osobowych może zagrozić ich finansom.

Jednocześnie rośnie liczba osób, które bezpośrednio lub pośrednio zetknęły się z wyciekiem danych osobowych. Doświadczył tego już co trzeci Polak (33 proc.). Twórcy badania wskazują, że styczność z wyciekiem danych systematycznie rośnie o 2 pkt proc. rok do roku. Od 2022 roku widać wzrost wskaźnika osób, które zetknęły się bezpośrednio lub pośrednio z wyciekiem danych osobowych – od 24 proc. w 2022 roku do 33 proc. aktualnie.

Tylko w tym roku aż 15 proc. ankietowanych przyznało, że problem dotknął ich osobiście. Autorzy raportu nie mają wątpliwości, że po głośnych medialnie wyciekach (jak ujawniony w sierpniu wyciek danych medycznych), możemy oczekiwać, że w kolejnych badaniach odsetek ten może być jeszcze wyższy.

– Wyciek danych osobowych z różnych instytucji, takich jak uczelnie, firmy telekomunikacyjne, instytucje finansowe, sklepy internetowe, czy podmioty medyczne niesie za sobą potencjalne zagrożenie. Trzeba mieć świadomość, że sam wyciek jeszcze nie oznacza, że ktoś stanie się ofiarą oszustwa. Problem polega na tym, że osoby, których dane trafiły w niepowołane ręce, często nie wiedzą, czy i kiedy ktoś spróbuje je wykorzystać – komentuje Andrzej Karpiński, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa w Biurze Informacji Kredytowej.

Choć wycieku danych nie da się cofnąć, można ograniczyć ryzyko ich wykorzystania. Warto zachować szczególną ostrożność wobec nieoczekiwanych telefonów, wiadomości SMS i e-maili, nie udostępniać dodatkowych danych nieznanym osobom oraz monitorować informacje dotyczące wykorzystania własnej tożsamości.

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