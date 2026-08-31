Emerytura o. Tadeusza Rydzka. Dlaczego z niej nie korzysta?

W Polsce jest kilka systemów emerytalnych, ale duchowni otrzymują świadczenia z tego samogo źródła co większość Polaków, czyli z ZUS. Wysokość emerytury zależy głównie od odprowadzanych składek oraz od dodatkowego wsparcia z Funduszu Kościelnego.

Ojciec Rydzyk miał kilka źródeł składek do ZUS, więc jego emerytura jest wysoka. Dlaczego z niej nie korzysta?

Biznesmen jakich mało. Wszystkie interesy o. Tadeusza Rydzyka

Redemptorysta z Torunia to jedna z najbardziej wpływowych i kontrowersyjnych postaci w polskim życiu publicznym. Ojcieć Rydzyk to przede wszystkim twórca potężnego imperium medialno-biznesowego o profilu katolicko-narodowym.

Jako zakonnik złożył śluby ubóstwa i nie posiada prywatnego majątku, ale de facto zarządza lub kontroluje cały szereg instytucji:

Radio Maryja – ogólnopolska rozgłośnia radiowa o charakterze społeczno-religijnym, od której w 1991 roku zaczęła się budowa całego imperium,

Telewizja Trwam – satelitarna i naziemna stacja telewizyjna,

„Nasz Dziennik” – ogólnopolski dziennik opinii o profilu katolicko-narodowym,

Portal radiomaryja.pl oraz tv-trwam.pl – serwisy internetowe powiązane z nadawcami,

Fundacja Lux Veritatis – najważniejszy podmiot biznesowy, którego o. Rydzyk jest prezesem. Fundacja ta nadaje m.in. Telewizję Trwam,

Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu (AKSiM) – (dawniej Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej) prywatna uczelnia wyższa oferująca studia m.in. na kierunkach lekarskim, dziennikarstwie, prawie czy informatyce,

Geotermia Toruń – spółka i nowoczesna ciepłownia geotermalna, która dostarcza energię m.in. do obiektów uniwersyteckich oraz sieci miejskiej w Toruniu,

Termy Toruńskie – kompleks rekreacyjny powiązany z wykorzystaniem wód geotermalnych,

Sieć komórkowa „W Naszej Rodzinie” – operator wirtualnej sieci telefonicznej skierowany głównie do seniorów i słuchaczy Radia Maryja,

Wydawnictwa i księgarnie – punkty sprzedaży wysyłkowej i stacjonarnej powiązane z Fundacją Nasza Przyszłość, dystrybuujące literaturę religijną i patriotyczną,

Fundacja Nasza Przyszłość – zajmuje się działalnością edukacyjną i wydawniczą.

Spółka „Spes” – formalny wydawca gazety „Nasz Dziennik”.

Warto pamiętać także o tym, że ojciec Tadeusz Rydzyk przez lata pracował także jako katecheta i to w kilku miastach – od wynagrodzeń uzyskiwanych z takich etatów odprowadzane były pełne składki emerytalne. Był również wykładowcą w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, którą sam założył.

Emerytury księży. Są wśród nich rekordziści

Duchowni zajmujący się wyłącznie działalnością duszpasterską opłacają jedynie 20 proc. składki ZUS. Pozostałe 80 proc. pokrywa za nich państwowy Fundusz Kościelny.To powód, dla którego otrzymują oni najczęściej emeryturę minimalną – w 2026 roku to 1978,49 zł brutto.

Po ukończeniu 75. roku życia emerytury księży seniorów są powiększane o dodatkowe wsparcie z Funduszu Kościelnego. Duchowni przechodzą formalnie w stan spoczynku, a dodatek z tego tytułu wynosi około 2500 zł brutto miesięcznie. Emerytury takich osób osiągają zazwyczaj poziom od około 3200 do 3500 zł brutto miesięcznie. Arcybiskupi i biskupi z dłuższą karierą i dodatkowymi funkcjami mogą liczyć średnio na około 10 tys. zł brutto.

Rekordzistami są duchowni, którzy przez lata łączyli funkcje kościelne (np. biskupa lub kapelana wojskowego, czy policyjnego w stopniu generalskim) z etatową pracą w służbach mundurowych, resortach siłowych lub na uczelniach wyższych. Otrzymują oni nawet ponad 20 tys. zł miesięcznie.

Rydzyk pracował do 78 roku życia. Dostaje dodatek pielęgnacyjny z ZUS

Redemptorysta z Torunia ma 81 lat i dopiero od dwóch lat jest na emeryturze. Tak jak wszystkim innym emerytom, raz w roku przysługuje mu trzynasta emerytura. Z racji ukończenia 75. roku życia, ojciec Rydzyk ma również zagwarantowany również dodatek pielęgnacyjny z ZUS, który wynosi 366,68 zł miesięcznie.

Zakonnicy i siostry zakonne przekazują swoją emeryturę do wspólnej kasy zgromadzenia, zgodnie z ślubem ubóstwa. Peniądze są przeznaczane na opłaty za prąd, wodę, ogrzewanie, żywność oraz leki dla wszystkich mieszkańców, w tym starszych i schorowanych zakonników. Tak działa system wzajemnego wsparcia we wspólnocie.

Współpracownik ojca Rydzyka – ojciec Jan Król, dyrektor toruńskiego muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. Jana Pawła II, poinformował w 2024 roku, że Rydzyk w całości oddaje swoją emeryturę na rzecz Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, której jest założycielem.

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