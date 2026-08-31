Budżet 2027. Czy świadczenie 800+ przed wyborami zamieni się w 1000+?

Prace nad budżetem trwały w Ministerstwie Finansów przez całe lato. Zgodnie z Konstytucją RP, projekt budżetu państwa musi być przedstawiony Sejmowi najpóźniej na 3 miesiące przed rozpoczęciem roku budżetowego, czyli do 30 września.

Już wiadomo, że Dochody mają wzrosnąć o ponad 68 mld zł, ale obsługa długu pochłonie jeszcze więcej pieniędzy niż w 2026 roku. Za to na programy socjalne będzie ich zdecydowanie mniej.

Budżet na 2027 rok pęka w szwach. Zakłada wyższą inflację

W taki czy inny sposób rząd chce w 2027 roku ściągnąć z Polaków 695 mld zł – o 68,4 mld zł więcej niż w planie na 2026 rok. Na wydatki przewidziano 977,6 mld zł, więc w 2027 roku w budżecie zabraknie 282,6 mld zł – okolo 11 mld zł więcej niż w 2026 roku.

Koszt obsługi długu wyniesie aż 107 mld zł – o 17 mld zł więcej niż w 2026 roku. – Musimy się refinansować przy wyższym oprocentowaniu – tłumaczył Andrzej Domański. Refinansowanie to inaczej spłata obecnego zobowiązania (np. kredytu lub pożyczki) za pomocą nowego długu.

Rząd zakłada również wyższa inflację. Ma wynieść 2,8 proc. w 2027 roku – podał minister finansów. Jeszcze w czerwcu – według ministerialnej prognozy – miała wynieść 2,5 proc.

Co dalej z programem 800+? Pieniędzy jest mniej

Czy przy takich wyjściowych warunkach finansowych jest szansa na podwyższenie dodatku wychowawczego 800+? W 2027 roku rząd zamierza przeznaczyć zaledwie 60,8 mld zł na ten program socjalny. To o prawie miliard złotych mniej w porównaniu do 2026 roku (61,7 mld zł). Przyczyną mniejszych nakładów jest mniejsza liczba dzieci.

Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski tłumaczył, że ani w 2026, ani w przyszłym roku nie należy spodziewać się istotnych zmian w wysokości tego świadczenia.

Rząd zabezpieczył także przyszłość pozostałych programów socjalnych w 2027 roku:

32,1 mld zł – na 13. i 14. emeryturę,

12,6 mld zł – na świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnościami,

7 mld zł – na program "Aktywny Rodzic", tzw. babciowe,

600 mln zł – na in-vitro.

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