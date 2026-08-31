Zmiany w podatkach 2027. Wyższa ulga podatkowa dla krwiodawców!

„Dostosowanie katalogu ulg w podatkach PIT i CIT do aktualnych realiów społeczno-gospodarczych oraz priorytetów polityki państwa” – taki jest cel Ministerstwa Finansów na najbliższe miesiące. Zdaniem urzędników nie wszystkie ulgi spełniają nadal swoją rolę.

Skorzystają na tym krwiodawcy – będą mogli więcej odliczyć od podatku PIT. Długo na to czekali.

Niezasadna ulga na Internet. Mniej wpływów do budżetu państwa

Z katologu ulg, do których Polacy już się przyzwyczaili, najprawdopodobniej zniknie ulga na Internet. Wprowadzono ją w 2005 roku, kiedy dostęp do usług cyfrowych w Polsce był jeszcze ograniczony. Miała przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu i upowszechnić dostęp do internetu. Jej celem była również rekompensata opodatkowania usług dostarczania internetu ówczesną 22-proc. stawką VAT.

Podatnicy mogą odliczać od dochodu (przychodu) wydatki z tytułu użytkowania sieci Internet do wysokości limitu 760 zł rocznie na osobę. Od rozliczenia podatku PIT za 2013 rok z ulgi tej podatnicy mogą korzystać wyłącznie przez dwa kolejne lata podatkowe.

Zdaniem resortu finansów ulga ta utraciła swoje pierwotne uzasadnienie, ponieważ dostęp do Internetu mają już niemal wszyscy Polacy (96,2 proc. gospodarstw domowych). Kto korzysta z tej ulgi, tylko uszczupla budżet państwa.

Krwiodawcy bardziej uprzywilejowani. O 100 proc.

Ministerstwo Finansów ma za to świetną informację dla krwiodwaców – od podatku odliczą 100 proc. więcej!

Aktulanie kwotę odliczenia od podstawy opodatkowania wylicza się mnożąc litry oddanej krwi lub jej składników przez kwotę rekompensaty określonej właściwymi przepisami. Obecnie to 130 zł. Ustalona w ten sposób wartość podlega odliczeniu od opodatkowanego dochodu, ale odliczenie nie może przekroczyć 6 proc. rocznego dochodu.

Rząd chce podwyższyć o 100 proc. wysokość odliczenia. „Preferencja ta pełni nie tylko funkcję fiskalną, lecz także społeczną, wyrażając uznanie państwa dla osób angażujących się w działania na rzecz ochrony zdrowia i życia” – uzasadnia Ministerstwo Finansów.

To nieco osłodzi krwiodawcom gorycz przewidywanej utraty wolnego dnia.

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