Zdjęcie przy bankomacie. Nagranie z wpłaty lub wypłaty na wszelki wypadek

Ministerstwo Sprawiedliwości chce dopisać nowy obowiązek do ustawy o usługach płatniczych. Nowy temat został już wstępnie omówiany także z Ministerstwem Finansów.

Banki oraz właściciele bankomatów i wpłatomatów obowiązkowo mieliby rejestrować wizerunek klientów podczas transakcji. Nagrania miałyby być przechowywane przez 90 dni. Kto ma mieć do nich dostęp? Aż kilka służb.

Trudna miłość do gotówki. Coraz więcej przestępstw

Nie da się przy każdym bankomacie czy wpłatomacie postawić strażnika, a bardzo by się przydał! Oicjalne statystyki Narodowego Banku Polskiego za I kwartał 2026 roku potwierdzają, że wartość transakcji oszukańczych wzrosła aż o 46,8 proc. kwartał do kwartału.

Przestępcy stosują coraz bardziej wyrafinowane metody, aby ukraść dane karty lub po prostu gotówkę. Skimming, card trapping (pętla libańska), miniaturowe kamery rejestrujące PIN, nakładki na klawiatury to już codzienność banków i operatorów urządzeń.

Sektor bankomatowy dotykają zarówno ataki na pojedyncze osoby, jak i zorganizowane akcje przestępcze. W wyniku spektakularnej, masowej akcji skimmingowej wymierzonej w klientów Banku Santander, przestępcy montując nakładki na bankomaty potrafili ukraść z kont 490 klientów łącznie aż 2,2 miliona złotych!

Naklejają fałszywy numer infolinii, pod którym podstawiony doradca wyłudza kod PIN. Montują fałszywe czytniki magnetyczne kopiujące dane z kart. Potrafią też masowo rekrutować tzw. „wybieraków”, czyli osoby które natychmiast wypłacają z bankomatów w całej Europie gotówkę wyłudzoną od ofiar metodami socjotechnicznymi – na kody Blik. Złodzieje czyszczą konta pojedynczych osób na kwoty od kilku do kilkunastu tysięcy złotych podczas jednej sesji.

Sumy te zasilają podziemie obracające milionami złotych i są trudne do odzyskania, stąd nowa inicjatywa.

Kary za zasłonięcie twarzy. Z nagrania skorzysta kilka służb

Jeżeli coś się ma w tej sprawie zmienić na lepsze, to wypłata z bankomatu nie może być dłużej anonimowa. Jak informuje portal Bankier.pl, wkrótce pojawi się przepis dotyczący zachowania użytkownika przy urządzeniu.

„Kto korzystając z usług płatniczych przy użyciu bankomatu lub wpłatomatu zakrywa twarz lub część twarzy w sposób uniemożliwiający identyfikację tożsamości podlega karze grzywny albo karze nagany” – to prozycja nowego przespisu, który ma uderzyć bezpośrednio w tzw. „mułów”, czyli osoby wypłacające gotówkę z przestępstwa.

Do nagrań z bankomatu legalny dostęp ma mieć kilka służb: policja, prokuratura, Krajowa Administracja Skarbowa oraz funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

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