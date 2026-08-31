Ceny w sklepach nieco w górę. Jest nowy król podwyżek

PanParagon przeprowadził dla serwisu Business Insider Polska analizę 14 podstawowych produktów spożywczych, które znajdują się na zakupowych listach większości Polaków. Z analizy wynika, że w ostatnim tygodniu sierpnia płaciliśmy za nie średnio 94 zł i 17 gr. Tydzień wcześniej było to 93 zł i 89 gr, co oznacza, że w ujęciu tygodniowym nastąpił wzrost o 0,3 proc. Choć ceny podstawowych artykułów nieznacznie poszły w górę, to i tak są tańsze niż w końcówce ubiegłorocznych wakacji, kiedy to za te same produkty płaciliśmy 95 zł i 80 gr.

Ceny w sklepach. Co zdrożało, co potaniało?

Co najmocniej zdrożało w ujęciu tydzień do tygodnia? Tym razem liderem podwyżek okazuje się mąka pszenna tortowa, której ceny poszły w górę aż o 7,3 proc. Tym samym za kilogram tego produktu płacimy obecnie 3,24 zł.

W relacji do wcześniejszego tygodnia zdrożały również m.in. pomidory malinowe, pierś z kurczaka, masło, mleko czy jabłka.

Sporo produktów jednak potaniało. Liderem pod tym względem okazuje się cukier, którego ceny zmniejszyły się względem wcześniejszego tygodnia o blisko 3 proc. (kilogram kosztuje obecnie 2,44 zł). Podobny spadek zaliczyły ziemniaki (o 2,8 proc.). O 1,2 proc. potaniały brokuły i olej rzepakowy. Zwraca uwagę również fakt, iż nieznacznie (o 0,7 proc.), ale jednak spadły ceny papryki czerwonej, czyli lidera podwyżek sprzed tygodnia. Po raz kolejny nie zmieniła się cena bułki kajzerki.

Dziś Główny Urząd Statystyczny (GUS) przedstawił wstępny odczyt inflacji konsumenckiej za sierpień. Wyniosła ona 3,4 proc. rok do roku, wobec 3 proc. miesiąc wcześniej. W relacji miesiąc do miesiąca nastąpił wzrost o 0,4 proc.

Do wzrostu cen – podobnie jak w lipcu – przyczyniły się wysokie ceny paliw. W kategorii paliwa i smary do prywatnych środków transportu ceny poszły w górę aż o 24,2 proc. względem sierpnia 2025 roku. W relacji miesiąc do miesiąca nastąpił wzrost o 5,2 proc. Co prawda rząd częściowo reaktywował pakiet Ceny Paliwa Niżej (CPN), ale nastąpiło to dopiero w drugiej połowie sierpnia. Wzrost cen nastąpił również w kategorii energia elektryczna, gaz i inne paliwa (o 4,1 proc. rok do roku). Spadek odnotowano natomiast w kategorii żywność i napoje bezalkoholowe (o 0,9 proc.).

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