Ruszają wypłaty 14. emerytur. Ci seniorzy otrzymają 4000 zł

Od jutra ruszają wypłaty tegorocznych 14. emerytur. Jak informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) każdy uprawniony do świadczenia otrzyma je wraz z emeryturą lub rentą za wrzesień.

Z danych przekazanych przez ZUS wynika, że ok. 616 tys. emerytów i rencistów otrzyma „czternastkę” w pierwszym możliwym terminie, czyli 1 września. Chodzi tu oczywiście o osoby, których termin płatności świadczenia przypada na 1 dzień miesiąca. Szacuje się, że pierwsza transza wypłat wyniesie w sumie ponad 913 mln zł brutto.

Kolejne wypłaty 14. emerytur nastąpią: 6, 10, 15, 20 i 25 września. Osoby, które pobierają świadczenia przedemerytalne, dostaną „czternastkę” do 1 października.

14. emerytura 2026. Do kogo trafi niemal 4000 zł brutto?

W tym roku pełna kwota świadczenia wynosi 1978,49 zł brutto, czyli tyle, ile wynosi minimalna emerytura. Jak zauważa Dziennik Gazeta Prawna, osoby z najniższym świadczeniem otrzymają we wrześniu niemal 4000 zł brutto. Kwota netto będzie niższa, ponieważ od “czternastki” mogą zostać pobrane składka zdrowotna oraz zaliczka na podatek dochodowy.

Z danych ZUS wynika, że w 2025 roku minimalną emeryturę (wówczas było to 1878,91 zł brutto) pobierało 165,6 tys. osób, co stanowiło około 2,6 proc. osób otrzymujących emeryturę z ZUS.

Warto przypomnieć, że 14. emeryturę w kwocie najniższego świadczenia otrzymają osoby, których emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł. Powyżej tej kwoty działa zasada „złotówka za złotówkę”. – Np. do osoby z emeryturą w wysokości 3000 zł trafi czternastka pomniejszona o 100 zł, czyli 1878,49 zł brutto – wyjaśnia ZUS.

W praktyce na świadczenie nie załapią się osoby, których emerytura przekracza 4828,49 zł brutto. “Czternastka” nie przysługuje również osobom, które na dzień poprzedzający miesiąc wypłaty mają zawieszone prawo do emerytury lub renty.

Z danych ZUS wynika, że w ubiegłym roku 14. emeryturę otrzymało niespełna 6,5 mln osób. Do uprawnionych trafiło łącznie 7,6 mld zł netto.

14. emerytura wypłacana jest w Polsce od 2021 roku.

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