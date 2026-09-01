Euro i funt mocno w górę. Kursy walut 1 września 2026 r.

Z danych przekazanych we wtorek przez Narodowy Bank Polski (NBP) wynika, że w dniu 1 września za 1 dolara amerykańskiego trzeba było zapłacić 3,7371 zł. Za najpopularniejszą europejską walutę, czyli euro 4,3328 zł. Za 1 franka szwajcarskiego należało zapłacić 4,6130 zł, a za 1 brytyjskiego funta 5,0605 zł.

Jakie kursy walut 1 września? Tylko frank w dół

Kursy walut – wtorek, 1 września

dolar –3,7371 zł

euro –4,3328 zł

frank szwajcarski – 4,6130 zł

funt szterling – 5,0605 zł

Kursy walut – ostatnie 7 dni

Kursy walut – poniedziałek, 31 sierpnia

dolar –3,7314 zł

euro –4,3264 zł

frank szwajcarski – 4,6134 zł

funt szterling – 5,0524 zł

Kursy walut – piątek, 28 sierpnia

dolar – 3,7209 zł

euro – 4,3328 zł

frank szwajcarski – 4,6271 zł

funt szterling – 5,0555 zł

Kursy walut – czwartek, 27 sierpnia

dolar – 3,7151 zł

euro – 4,3274 zł

frank szwajcarski – 4,6105 zł

funt szterling – 5,0451 zł

Kursy walut – środa, 26 sierpnia

dolar – 3,6852 zł

euro – 4,3014 zł

frank szwajcarski – 4,5862 zł

funt szterling – 5,0229 zł

Kursy walut – wtorek, 25 sierpnia

dolar – 3,6894 zł

euro – 4,3046 zł

frank szwajcarski – 4,5960 zł

funt szterling – 5,0329 zł

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie z powodu dynamicznych procesów zachodzących na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki wpływające na ich wahania to: podaż i popyt na daną walutę, decyzje banków centralnych dotyczące stóp procentowych, dane makroekonomiczne, takie jak inflacja czy PKB, oraz wydarzenia geopolityczne i globalne kryzysy.

Również spekulacje inwestorów na rynku Forex mogą prowadzić do gwałtownych zmian kursów. Przykładowo, wzrost popytu na dolara amerykańskiego może podnieść jego wartość względem innych walut. Czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku, również mogą mieć wpływ na wahania kursowe.

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