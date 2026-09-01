Ranking lokat na miesiąc. Spore zmiany w czołówce

Serwis Bankier.pl przedstawił pierwszy w tym miesiącu ranking lokat bankowych na miesiąc. Zestawienie powstało na podstawie obowiązującej stawki procentowej – im wyższa, tym wyższa pozycja w zestawieniu.

Lokaty bankowe na miesiąc. Spore zmiany w czołówce

Bezapelacyjnym liderem rankingu pozostaje Bank Nowy z lokatą NOWYdepozyt 1M PROCENT PLUS. Proponowane oprocentowanie, to 7 proc. w skali roku, co jest obecnie najwyższą stawką dostępną na rynku. Z oferty mogą skorzystać nowi klienci, którzy otworzą konto osobiste z oferty banku i wyrażą zgody marketingowe. Maksymalna kwota wpłaty to 10 000 zł.

Drugie miejsce po awansie z trzeciego zajmuje Lokata Urodzinowa proponowana przez Bank Millennium. Oprocentowanie nie zmieniło się i podobnie jak w sierpniu wynosi 4 proc. rocznie. Nie zmienił się też dość oryginalny warunek dodatkowy, jakim jest możliwość założenia lokaty jedynie przez 30 dni od dnia swoich urodzin. Można to uczynić za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Maksymalnie można wpłacać 25 000 zł.

Awans, tyle że z czwartego na trzecie miejsce zaliczyła również Lokata Standard od Toyota Bank. Stawka na tym depozycie to 3,70 proc. w skali roku, co oznacza, że oprocentowanie w porównaniu z sierpniem nie zmieniło się. Wabikiem tej oferty bez wątpienia jest brak jakichkolwiek warunków dodatkowych. Górny limit wpłat to 100 000 zł.

Jak to możliwe, że Lokata Urodzinowa i Lokata Standard odnotowały awans, mimo braku zmian w oprocentowaniu? To efekt wypadnięcia z rankingu jego sierpniowego wicelidera, czyli Lokaty na Nowe Środki od BOŚ Banku. Bank nie zdecydował się na przedłużenie promocyjnej oferty. Przypomnijmy, że stawka na tym depozycie wynosiła w sierpniu 4,20 proc. rocznie, podczas gdy miesiąc wcześniej było to 3,95 proc.

W pierwszej piątce wrześniowego rankingu lokat bankowego na miesiąc znalazły się również Lokata Facto od BFF Banking Group, a także Lokata standardowa od Inbanku. Oprocentowanie wynosi odpowiednio 3 proc. i 2,60 proc. w skali roku.

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