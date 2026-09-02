Listonosz opiekunem socjalnym. Usługa „Opieka nad moimi rodzicami”

Kto oglądał francuską komedię „Jeszcze dalej niż Północ”, to wie jak dużą sympatią cieszą się we Francji listonosze – zwłaszcza w małych miasteczkach. Codzienne odwiedziny rodzą silne więzi i zaufanie. Niektórzy seniorzy długo nie widują nikogo innego poza swoim znajomym „listowym”.

Podobnie jak w Polsce, także we Francji jest coraz mniej listów do rozniesienia. Francuska poczta dodała dwa do dwóch i w porozumieniu z listonoszami zaproponowała rozwiązanie: pilnowanie i sprawdzanie dobrostanu seniorów.

Listonosz wyręcza w opiece nad seniorami. Infolinia i raporty

Yves Lecouturier, były pracownik poczty, który prowadził muzeum pocztowe w Caen w Normandii jest zdania, że więź społeczna między listonoszami i listonoszkami a Francuzami zawsze istniała. „Pod koniec lat 70. doręczaliśmy przesyłki od poniedziałku do soboty i pamiętam, jak niektórzy starsi ludzie z odległych wiejskich miejscowości prenumerowali gazetę codzienną tylko po to, żeby listonosz ją doręczył – to była jedyna osoba, którą widzieli” – wspominał na łamach „The Guardian”.

La Poste, czyli francuska poczta zamiast – jak w Polsce – likwidować placówki, w 2025 roku zaoferowała pomoc. Nowa usługa „Opieka nad moimi rodzicami”, w ramach której dzieci płacą pracownikom pocztowym za sprawdzanie stanu zdrowia rodziców i krewnych, została we Francji okrzyknięta „sprytnym rozwiązaniem współczesnej epidemii samotności”.

Dzieci mieszkające w dużych miastach płacą od 20 euro miesięcznie (około 87 zł) za wizyty pracowników poczty u ich rodziców lub krewnych mieszkających samotnie. Wizyty mogą odbywać się co tydzień lub częściej, i kończą się raportem dostarczanym rodzinie oraz opcją całodobowej infolinii i systemu powiadomień.

Po roku od wprowadzenia pomysłu w życie, z tej usługi korzysta około 6 tys. seniorów – ich średnia wieku wynosi 82 lata. Najstarsza osoba ma 98 lat.

Seniorzy zaopiekowani przez listonoszów. Nawet fotograficznie

Eric Baudrillard, odpowiedzialny za opracowanie nowej strategii we francuskiej poczcie, tłumaczył na łamach „The Guardian”: „Żadna inna poczta na świecie nie zrobiła tego, co my robimy dla osób starszych. Jesteśmy pionierami w tej dziedzinie. Ludzie żyją dłużej i coraz więcej z nich chce pozostać w swoich domach tak długo, jak to możliwe. Wiemy, że zapotrzebowanie na tego typu więzi społeczne będzie rosło wraz ze wzrostem mobilności i wyprowadzką dorosłych dzieci z dala od starzejących się rodziców. Pomimo wszystkich dostępnych narzędzi cyfrowych, nadal istnieje potrzeba kontaktów międzyludzkich”.

Wachlarz usług jest bardzo szeroki. Pracownicy poczty we Francji mogą dostarczać starszym klientom zakupy, podstawowe recepty, książki z bibliotek i ciepłe posiłki, które są finansowane przez lokalne władze.

La Poste rozpoczęła również oferowanie usługi polegającej na regularnym dostarczaniu osobom starszym wydrukowanych zdjęć i wiadomości od krewnych, którą określiła jako „rodzaj Facebooka na papierze”.

W Polsce seniorzy kontakt z pocztą mają podczas opłacania abonamentu RTV, lub przy odbiorze emerytury od listonosza.

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