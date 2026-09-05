Więcej pożarów niż nowych instalacji. Dlaczego fotowoltaika płonie?

Europa stawia na Odnawialne Źródła Energii i z tej drogi już nie zejdzie. Zmiany klimatu są już zbyt poważne. Celem jest zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego, uniezależnienie się od importu paliw kopalnych oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Kryzysy geopolityczne i wojna w Ukrainie przyspieszyły te zmiany.

Prąd z odnawialnych źródeł pokrywa już blisko połowę zapotrzebowania w Unii Europejskiej. W Polsce to na razie około 34 proc., ale w szczytowych momentach nawet ponad 75 proc.! Tym bardziej niepokoją dane dotyczące fotowoltaiki z Wielkiej Brytanii.

OZE rządzi. Fotowoltaika na dachach dostarcza dużych ilości prądu

W połowie 2026 roku w Polsce działało ponad 1,63 miliona indywidualnych (prosumenckich) instalacji fotowoltaicznych dysponujących łącznie mocą 13,51 GW. To oznacza, że prywatne instalacje na dachach domów Polaków generują już około 50 proc. całej energii ze słońca w kraju.

W Wielkiej Brytanii fotowoltaika również jest niezwykle popularna. W marcu 2026 roku ilość instalacji przekroczyła 2 miliony.Na koniec czerwca 2026 roku całkowita moc zainstalowana fotowoltaiki w Wielkiej Brytanii osiągnęła poziom 22,8 GW. W lipcu 2026 roku fotowoltaika pokryła rekordowe 14,4 proc. zapotrzebowania na prąd na wyspach.

Ale z danych międzynarodowej firmy ubezpieczeniowej QBE wynika, że między 2022 a 2025 rokiem mocno wrosła w Wielkiej Brytanii liczba pożarów z udziałem paneli słonecznych – o 133 proc. Jest ich więcej niż nowych instalacji (52 proc.).

Uważne i częste kontrole. Zwłaszcza po niektórych zjawiskach pogodowych

Ubezpieczyciel ustalił, że są dwie główne przyczyny pożarów instalacji opartych o panele słoneczne: kable i złącza oraz magazyny energii. Pożar potrafią też wywołać falowniki, ale w mniejszym stopniu.

Znakomita więszość pożarów fotowoltaiki miała miejsce niestety w budynkach mieszkalnych. Pożar nie ograniczał się tylko do samej instalacji, ale szybko rozprzestrzeniał się także wokół. Co więcej, strażacy są zdania, że magazyny energii zainstalowane w pomieszczeniach lub w trudno dostępnych miejscach, bardzo utrudniają akcję gaśniczą.

Zalecenia ekspertów QBE są proste: częste kontrole instalacji, zwłaszcza po gwałtownych zjawiskach pogodowych: wysoka temperatura, burza, powódź. A przy montażu magazynów energii warto wybrać miejsce łatwo dostępne i dobrze wentylowane.

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