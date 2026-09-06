Zapomniałeś o zakupach? Tak wygląda handel w niedzielę 6 września

Pierwsza niedziela września przypada jeszcze w kalendarzowym lecie, ale dla osób planujących zakupy będzie to ważna data z innego powodu. 6 września jest niedzielą niehandlową, więc zdecydowana większość dużych sklepów i galerii handlowych pozostanie zamknięta. Nie oznacza to jednak całkowitego zakazu robienia zakupów. Przepisy przewidują bowiem sporo wyjątków.

Gdzie zrobimy zakupy 6 września?

W niedzielę niehandlową otwarte mogą być m.in.:

stacje paliw,

apteki i punkty apteczne,

kwiaciarnie,

restauracje, bary i kawiarnie,

placówki pocztowe spełniające ustawowe warunki,

niewielkie sklepy, w których za ladą stoi właściciel.

To właśnie w tych miejscach najłatwiej będzie zrobić zakupy lub zaopatrzyć się w najpotrzebniejsze produkty.

Godziny otwarcia mogą być inne

Choć część placówek działa również w niedziele niehandlowe, przed wyjściem z domu warto sprawdzić ich godziny otwarcia. Dotyczy to szczególnie niewielkich, osiedlowych sklepów prowadzonych przez właścicieli. Z kolei stacje paliw i wiele aptek funkcjonują przez całą dobę lub w wydłużonych godzinach.

Najprostszym rozwiązaniem będzie sprawdzenie informacji na stronie internetowej konkretnej placówki albo w jej aplikacji mobilnej. Dzięki temu można uniknąć niepotrzebnej wizyty pod zamkniętym lokalem, zwłaszcza jeśli zakupy planujemy w godzinach wieczornych.

Niedziela handlowa dopiero w grudniu

Na kolejną okazję do zakupów w dużych sklepach i galeriach handlowych trzeba będzie jeszcze poczekać. Najbliższa niedziela handlowa przypadnie bowiem dopiero w grudniu.

W 2026 roku handel bez ograniczeń będzie możliwy jeszcze w następujące niedziele:

25 stycznia,

29 marca,

26 kwietnia,

28 czerwca,

30 sierpnia,

6 grudnia,

13 grudnia,

20 grudnia.

Polacy już nie chcą niedziel handlowych?

W debacie publicznej regularnie pojawia się pomysł złagodzenia obowiązujących zasad, ale na razie nie zanosi się na szybką zmianę przepisów.

Od przeszło dwóch lat w Sejmie znajduje się projekt firmowany przez posła Ryszarda Petru, który przewiduje m.in. wprowadzenie dwóch niedziel handlowych w miesiącu. Utknął on jednak w sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, którą kieruje Lewica. Sam Petru wydaje się w tej kwestii coraz bardziej zrezygnowany i w niedawnym wywiadzie dla Radia ZET wskazał inne rozwiązanie.

– Najchętniej bym to w ogóle zdelegował regionalnie, czyli żeby to samorządy, albo województwa, albo przynajmniej na poziomie powiatów były decyzje, czy handel w niedzielę (powinien obowiązywać) – zaproponował Petru.

Stosunek Polaków do pomysłu Petru sprawdziła Pracownia SW Research w sondażu przeprowadzonym dla „Wprost”. Z badania wynika, że niemal 39 proc. Polaków uważa, że o zakazie handlu w niedzielę powinny decydować samorządy. Nieco większa grupa nie popiera tej propozycji.

Na razie więc nic nie wskazuje na to, by niedzielny handel miał w najbliższym czasie powrócić do prawie już zapomnianego braku ograniczeń.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o handlowe niedziele

Od kiedy obowiązuje zakaz handlu w niedziele?

Ograniczenia w handlu w niedziele zaczęły obowiązywać w Polsce od 1 marca 2018 roku. Początkowo zakaz obejmował tylko część niedziel, a liczba dni z możliwością robienia zakupów stopniowo się zmniejszała

Czy w niedzielę niehandlową można zrobić jakiekolwiek zakupy?

Tak. Zakaz nie obejmuje wszystkich placówek. W niedziele niehandlowe działają m.in. stacje paliw, apteki, restauracje, kwiaciarnie oraz część małych sklepów, w których za sprzedaż odpowiada właściciel.

Czy galerie handlowe są otwarte w niedziele niehandlowe?

Większość galerii handlowych pozostaje zamknięta w niedziele objęte zakazem handlu. Mogą jednak działać znajdujące się w nich lokale usługowe, gastronomiczne czy rozrywkowe, jeśli przepisy na to pozwalają.

Czy sklepy internetowe działają w niedziele niehandlowe?

Tak. Zakaz handlu nie obejmuje zakupów online, dlatego sklepy internetowe mogą przyjmować zamówienia również w niedziele niehandlowe.

Kto może handlować w niedzielę niehandlową?

Wyjątki dotyczą m.in. przedsiębiorców prowadzących sprzedaż osobiście, placówek pocztowych spełniających ustawowe warunki, aptek, stacji paliw czy lokali gastronomicznych.

Ile niedziel handlowych jest w 2026 roku?

W 2026 roku zaplanowano osiem niedziel handlowych. Przypadają one: 25 stycznia, 29 marca, 26 kwietnia, 28 czerwca, 30 sierpnia, 6 grudnia, 13 grudnia i 20 grudnia.

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