mZUS przestanie działać 4 września. Tysiące użytkowników w kropce

To będzie aktywny dzień. Na piątek (4 września) Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapowiada kluczowe zmiany.

Odczują je zwłaszcza posiadacze starszego typu telefonów, ponieważ od tej pory do uruchomienia aplikacji mZUS wymagany będzie Android 11 lub nowszy. Inni będą musieli zapamiętać nowy, ale dłuższy PIN.

mZUS podwyższa systemowe kryteria. Niektórzy użytkownicy stracą dostęp do aplikacji

mZUS to oficjalna aplikacja mobilna przygotowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na telefon i tablet. Dzięki niej można załatwić wiele spraw urzędowych bez wychodzenia z domu lub bez wizyty w placówce. Do uruchomienia mZUS wymagane jest posiadanie i powiązanie konta z systemem ZUS (eZUS/PUE).

Aplikacja przydaje się osobom, które chcą złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze (800+), program Aktywny Rodzic (np. „aktywnie w żłobku”, „aktywnie w domu”, „aktywni rodzice w pracy”) oraz Dobry Start (300+). Za jej pomocą można sprawdzić ostatnią prognozę emerytalną, a także przejrzeć swoje elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA) z ostatnich 12 miesięcy.

Niestety, według dostępnych statystyk, część urządzeń w Polsce nie spełni kryteriów, których od 4 września będzie wymagało logowanie do mZUS, a tysiące użytkowników trwale straci dostęp do aplikacji ubezpieczyciela.

Więcej cyfr do zapamiętania. Aktualizacja lub przesiadka na nowy telefon

Aby lepiej chronić dane, od 4 września 2026 roku aplikacja mZUS będzie wymagać systemu Android 11 lub nowszego oraz ustawienia nowego kodu PIN o długości od 6 do 8 cyfr.

Standardy techniczne wyznaczone przez ZUS spełnia obecnie 90,76 proc. smartfonów używanych w Polsce. To oznacza, że około 10 proc. Polaków, którzy wciąż używają starszego typu telefonu, będzie musiało zaktualizować, lub wymienić urządzenie na nowe. Aby sprawdzić aktualną wersję systemu, warto wejść w ustawienia telefonu i poszukać zakładki „Informacja o telefonie”, a po niej „Wersja systemu Android”.

Dotychczasowy krótszy kod PIN również już nie wystarczy do logowania. 4 września przestanie być akceptowany przez system i trzeba będzie utworzyć i zapamiętać nowy, dłuższy ciąg cyfr.

Dla osób, które nie są biegłe w aktualizacji urządzeń, alternatywą jest korzystanie z tradycyjnego portalu internetowego eZUS (dawniej pod nazwą PUE ZUS), który jest dostępny z poziomu standardowej przeglądarki internetowej na dowolnym komputerze, smartfonie czy tablecie.

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