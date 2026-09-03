Od 1 września nowe świadczenie dla rodziców. Nawet 10 tys. zł wsparcia

Wraz z początkiem września w Sosnowcu wystartowało tzw. Maluszkowe. Nowy program wsparcia dla rodzin przewiduje nawet 10 tys. zł jednorazowej zapomogi.

O szczegółach programu pisze „Dziennik Gazeta Prawna”. Ma on być finansowany z budżetu miasta.

„Maluszkowe”. Kto może liczyć na 10 tys. zł?

Od 1 września na finansowe wsparcie mogą liczyć rodziny, w których urodzi się trzecie lub kolejne dziecko. Jednorazowa zapomoga wyniesie w takim przypadku 10 tys. zł. Taką samą kwotę miasto zamierza przyznawać również przy narodzinach wieloraczków. Świadczenie będzie naliczane na każde dziecko urodzone podczas jednego porodu.

„Maluszkowe” nie jest uzależnione od dochodów rodziny. Aby otrzymać pieniądze trzeba spełnić dwa kluczowe warunki. Rodzice muszą mieszkać z dziećmi na terenie Sosnowca, a także posiadać ważną Sosnowiecką Kartę Miejską.

Na razie program dotyczy rodzin wielodzietnych, ale na początku przyszłego roku zostanie on rozszerzony również na rodziców, którym urodzi się drugie dziecko. Od 1 stycznia 2027 roku będą oni otrzymywać jednorazową zapomogę w wysokości 1000 zł. Taka kwota będzie przysługiwać, gdy urodzą się bliźnięta.

Na złożenie wniosku o „Maluszkowe” rodzic ma 6 miesięcy. Obsługą programu zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu.

– Wniosek o wypłatę świadczenia będzie można złożyć w terminie do 6 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Obsługą programu zajmie się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu – informuje cytowana przez gazetę Monika Holewa, pełnomocniczka ds. funduszy zewnętrznych i polityki społecznej.

Władze Sosnowca podkreślają, że celem programu jest nie tylko pomoc finansowa dla rodzin, ale również przeciwdziałanie problemom demograficznym i zachęcenie mieszkańców do pozostania w mieście.

Szacuje się, że „Maluszkowe” będzie kosztować w tym roku ok. 200 tys. zł, a w kolejnych latach wydatki mogą sięgać ok. 1,5 mln zł rocznie.

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