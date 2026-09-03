Tylu Polaków nie kontroluje swojej sytuacji finansowej. „Efekt strusia”

Jak pokazuje najnowsze badanie przeprowadzone na zlecenie Santander Consumer Banku, co czwarty Polak (24 proc.) twierdzi, że jego sytuacja finansowa względem ubiegłego roku poprawiła się, z czego 6 proc. wskazuje na zdecydowaną poprawę, a pozostałe 18 proc. na umiarkowaną. Niemal jedna trzecia respondentów (31 proc.) mówi o pogorszeniu sytuacji (9 proc. o zdecydowanym pogorszeniu), a 42 proc. ankietowanych nie widzi żadnej zmiany w tym zakresie.

Młodzi częściej widzą poprawę sytuacji finansowej

Twórcy badania wskazują, że odsetek osób wskazujących na poprawę sytuacji spada wraz z wiekiem. W najmłodszej grupie wiekowej 18-29 lat o polepszeniu mówi niemal 40 proc. badanych, ale już w gronie czterdziestolatków jest to niespełna 30 proc., a w najstarszych przedziałach wiekowych już tylko 13—14 proc.

Pogorszenie sytuacji finansowej częściej zauważają kobiety (36 proc.) niż mężczyźni (28 proc.).

Z badania wynika, że blisko połowa Polaków regularnie śledzi stan swoich finansów. Codziennie robi to 18 proc. ankietowanych, a 25 proc. zagląda na konto kilka razy w tygodniu. W przypadku osób dorosłych przed trzydziestym rokiem życia 29 proc. sprawdza saldo każdego dnia, a 31 proc. częściej niż raz na siedem dni.

Lepiej nie wiedzieć?

Twórcy badania zwracają uwagę, że aż 13 proc. ankietowanych oceniających swoją sytuację finansową jako złą, w ogóle nie kontroluje dostępnych środków. – Takie zjawisko określa się mianem "efektu strusia", który polega na celowym unikaniu, ignorowaniu lub odrzucaniu negatywnych informacji. Z drugiej strony w tej samej grupie stosunkowo duży odsetek (21 proc.) deklaruje sprawdzanie finansów codziennie. Zła sytuacja finansowa wywołuje więc dwie skrajne postawy: z jednej strony stres, który objawia się nerwowym monitorowaniem własnych środków, a z drugiej — całkowitą ucieczkę od problemu i unikanie logowania do banku, by nie narażać się na dodatkowe negatywne emocje – podkreślają autorzy badania.

Z niedawnego badania platformy Raisin wynika, że ponad 70 proc. Polaków twierdzi, że posiada oszczędności, a 39,7 proc. deklaruje, że oszczędza regularniej niż jeszcze trzy lata temu. Co piąta osoba (21 proc.) odkłada większą część swoich dochodów niż wcześniej, 16,7 proc. częściej monitoruje oprocentowanie swoich oszczędności, a 13,5 proc. częściej porównuje oferty różnych banków.

Zdaniem ekspertów Raisin ostatnie trzy lata wysokiej inflacji na trwałe zmieniły sposób podejmowania decyzji finansowych przez Polaków.

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Santander Consumer Banku metodą CATI, przeprowadzonych przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w dniach 23 lipca – 3 sierpnia 2026 r. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa 1000 dorosłych Polaków.

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