Szczęśliwe pięć liczb odmieni życie! Wielka wygrana w Mini Lotto

Drugie w tym tygodniu losowanie Lotto (03.09) nie przyniosło głównej wygranej. „Szóstka” nie padła także w Lotto Plus. Za to Mini Lotto nie zawiodło. Główna wygrana, czyli nieco ponad 400 tys. zł, ma nowego właściciela.

Brak „szóstek” w Lotto oznacza tylko jedno – kumulację! Podczas sobotniego losowania gracze powalczą aż o 14 milionów złotych. Czy pierwszy wrześniowy weekend przyniesie nowego lottomilionera? Czas pokaże.

Jakie były wygrane w losowaniu Lotto?

Czwartkowe losowanie Lotto nie przyniosło wspomnianej wyżej „szóstki”. Padło natomiast całkiem sporo niższych nagród, które trafią do tysięcy graczy.

Dodatkowe wygrane:

51 „piątek” – każda po 9429,30 zł

2646 „czwórek” – każda po 323,90 zł

49 367 „trójek” – każda po 35 zł

Lotto Plus bez głównej wygranej

Losowanie Lotto Plus tym razem odbyło się bez „szóstki”. Główna wygrana w wysokości miliona złotych czeka więc na nowego właściciela. Szczęście dopisało natomiast graczom, którzy trafili niższe stopnie wygranych.

Dodatkowe wygrane:

38 „piątek” – każda po 3500 zł

2068 „czwórek” – każda po 100 zł

38 274 „trójki” – każda po 10 zł

W Mini Lotto padła „piątka”

Za to w Mini Lotto padła główna wygrana. W przypadku tej gry jest to „piątka”. Szczęśliwy gracz wzbogacił się o 406 695,20 zł. Padło też sporo mniejszych nagród za trafione „czwórki” i „trójki”.

Dodatkowe wygrane:

212 „czwórek” – każda po 767,40 zł

7422 „trójki” – każda po 32,90 zł

Wyniki Lotto – 03.09.2026

Wylosowane liczby z losowania nr 7400, które odbyło się 3 września 2026 roku, to:

6, 20, 22, 25, 42, 48

Kolejne losowanie Lotto odbędzie się w sobotę, 5 września 2026 roku, o godzinie 22:00.

Wyniki Lotto Plus – 03.09.2026

Wylosowane liczby z losowania nr 7400, które odbyło się 3 września 2026 roku, to:

5, 21, 24, 25, 39, 44

Kolejne losowanie Lotto Plus odbędzie się w sobotę, 5 września 2026 roku, o godzinie 22:00.

Wyniki Mini Lotto – 03.09.2026

Wylosowane liczby z losowania nr 7431, które odbyło się 3 września 2026 roku, to:

16, 20, 28, 36, 41

Kolejne losowanie Mini Lotto odbędzie się w piątek, 4 września 2026 roku, o godzinie 22:00.

Najwyższe wygrane w Lotto

Rekordowe kwoty prezentują się następująco:

36 726 210,20 zł – 16 marca 2017 r.

35 234 116,20 zł – 22 sierpnia 2015 r.

33 787 496,10 zł – 9 lutego 2012 r.

33 357 545,90 zł – 3 grudnia 2022 r.

32 060 068,20 zł – 24 marca 2026 r.

Lotto od lat przyciąga miliony Polaków

Lotto pozostaje jedną z najpopularniejszych gier liczbowych w Polsce. Pierwsze losowanie odbyło się już w 1957 roku pod nazwą „Toto-Lotek”. W 1975 roku gra zmieniła nazwę na „Duży Lotek”, a od 2009 roku funkcjonuje jako Lotto.

Z kolei Lotto Plus, wprowadzone w 2013 roku, daje graczom dodatkową szansę na wygraną za dopłatą do zakładu.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o losowania Lotto

Kiedy odbywają się losowania Lotto?

Losowania Lotto odbywają się trzy razy w tygodniu: we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00.

Kiedy odbywają się losowania Lotto Plus?

Losowania Lotto Plus odbywają się w te same dni co Lotto – we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00.

Kiedy odbywają się losowania Mini Lotto?

Losowania Mini Lotto odbywają się codziennie o godzinie 22:00.

Kiedy odbyło się pierwsze losowanie Lotto?

Pierwsze losowanie odbyło się 27 stycznia 1957 roku pod nazwą „Toto-Lotek”.

Skąd wziął się fenomen Lotto?

Fenomen Lotto wynika z prostych zasad gry, relatywnie niskiej ceny zakładu oraz możliwości wygrania bardzo wysokich nagród, które od lat przyciągają miliony graczy.

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