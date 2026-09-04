Mamy nowego milionera. Polak zgarnia prawdziwą fortunę w Eurojackpot
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Mamy nowego milionera. Polak zgarnia prawdziwą fortunę w Eurojackpot

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Eurojackpot – wyniki losowania
Eurojackpot – wyniki losowania Źródło: Shutterstock
Jedno losowanie i wielka radość w Polsce. Nad Wisłą znów pojawił się milioner. Sprawdź wyniki ostatniego losowania Eurojackpot.

Drugie w tym tygodniu losowanie Eurojackpot co prawda nie przyniosło rozbicia kumulacji, ale powiększyło grono nadwiślańskich milionerów. W Polsce odnotowano bowiem jedną z wygranych trzeciego stopnia wartą, bagatela, prawie 1,5 mln zł.

Jakie liczby wylosowano?

W piątek, 4 września, podczas losowania nr 701 w Eurojackpot wylosowano liczby:

5, 14, 31, 33, 43 oraz 3 i 4.

Wyniki losowania w Europie

Piątkowe losowanie nie przyniosło ani głównej wygranej, ani wygranej drugiego stopnia. Odnotowano za to pięć wygranych trzeciego stopnia. Trafiły do graczy z Niemiec, Norwegii, Łotwy, Czech i Polski. Każdy ze szczęśliwych graczy otrzyma 197 154,20 euro.

Wygrane w Polsce

Polakom tradycyjnie dopisało szczęście. Najwyższą wygraną, która padła w naszym kraju, była nagroda trzeciego stopnia warta 1 448 562,90 zł. „Czwórkę” trafiło dwóch graczy, a ich wygrana wyniosła po 35 130,60 zł.

Dodatkowo w Polsce odnotowano:

  • 28 wygranych piątego stopnia po 1411,70 zł,
  • 41 wygranych szóstego stopnia po 740,70 zł,
  • 44 wygrane siódmego stopnia po 561,80 zł,
  • 839 wygranych ósmego stopnia po 112,80 zł,
  • 1131 wygranych dziewiątego stopnia po 86,50 zł,
  • 2516 wygranych dziesiątego stopnia po 83,00 zł,
  • 4555 wygranych jedenastego stopnia po 55,80 zł,
  • 18 097 wygranych dwunastego stopnia po 40,20 zł.

Na horyzoncie 130 mln zł

Brak jackpota oznacza tylko jedno – kumulacja rośnie. W kolejnym losowaniu gracze powalczą o 130 mln zł.

Następne losowanie Eurojackpot odbędzie się we wtorek, 8 września, między godz. 20.00 a 21.00. Wyniki będą dostępne tuż po zakończeniu losowania.

Najwyższe wygrane w Polsce w 2026 roku

Oto najwyższe wygrane w Eurojackpot w Polsce w 2026 roku:

  • 146 322,50 zł – 1 sierpnia, Zawiercie / Poznań / Węgorzewo / lotto.pl
  • 1 038 676,90 zł – 28 sierpnia, Gdańsk
  • 164 187,30 zł – 25 sierpnia, Elbląg / Chodzież / Konopiska / Kraków
  • 677 361,30 zł – 21 sierpnia, Bukowina
  • 275 106,20 zł – 18 sierpnia, Sławków / lotto.pl
  • 560 449,70 zł – 11 sierpnia, Białystok
  • 2 008 899,30 zł – 7 sierpnia, Bydgoszcz
  • 308 412,50 zł – 4 sierpnia, Wałbrzych / Ustrzyki Dolne
  • 326 214,20 zł – 31 lipca, Wrocław / lotto.pl
  • 1 259 451,70 zł – 28 lipca, lotto.pl
  • 207 191,10 zł – 24 lipca, Tomaszów Lubelski / Kielce / Zielona Góra / lotto.pl
  • 175 107,90 zł – 21 lipca, Warszawa / Zakopane / Katowice / Gdynia
  • 370 605,60 zł – 17 lipca, lotto.pl / lotto.pl
  • 630 134,00 zł – 14 lipca, lotto.pl
  • 637 579,40 zł – 7 lipca, lotto.pl
  • 330 821,20 zł – 3 lipca, lotto.pl / lotto.pl
  • 523 226,10 zł – 30 czerwca, Miłoszyce
  • 794 291,30 zł – 26 czerwca, Kluczbork
  • 1 328 001,70 zł – 23 czerwca, Suwałki
  • 422 597,10 zł – 19 czerwca, Szczecinek / lotto.pl
  • 739 053,70 zł – 16 czerwca, Lubiszyn
  • 821 418,40 zł – 12 czerwca / lotto.pl
  • 358 775,60 zł – 9 czerwca, Świdnik / lotto.pl
  • 1 442 811,20 zł – 5 czerwca, Lublin / lotto.pl
  • 1 396 789,20 zł – 29 maja, Racibórz
  • 1 442 462,00 zł – 26 maja, Warszawa
  • 622 738,70 zł – 22 maja, Bałachy / lotto.pl
  • 1 197 963,30 zł – 19 maja, Parczew / lotto.pl
  • 1 804 655,60 zł – 15 maja / lotto.pl
  • 2 688 138,80 zł – 12 maja, Elbląg
  • 363 467,60 zł – 28 kwietnia, Gorzów Wielkopolski / lotto.pl
  • 1 199 173,00 zł – 24 kwietnia, Stargard
  • 674 340,70 zł – 21 kwietnia / lotto.pl
  • 381 647,20 zł – 17 kwietnia, Poznań / Bydgoszcz
  • 684 007,70 zł – 10 kwietnia, Gdańsk
  • 1 298 832,10 zł – 3 kwietnia / lotto.pl
  • 3 439 843,10 zł – 31 marca, Słupsk
  • 2 373 576,90 zł – 27 marca, Leśniakowizna
  • 354 652,30 zł – 27 marca, Biskupie-Kolonia
  • 251 244,30 zł – 24 marca, Pruszków / Kraków / Nisko
  • 1 556 851,40 zł – 20 marca / lotto.pl
  • 2 144 311,30 zł – 17 marca, Kożuchów
  • 750 563,30 zł – 13 marca / lotto.pl
  • 589 355,50 zł – 10 marca, Knyszyn
  • 647 069,50 zł – 6 marca, Pleszew
  • 310 149,90 zł – 27 lutego, Kutno / Augustów / Elbląg
  • 2 201 331,80 zł – 24 lutego, Warszawa
  • 419 695,50 zł – 20 lutego, Otwock / Łódź
  • 362 256,20 zł – 17 lutego, Gdynia / Biała Podlaska
  • 337 243,90 zł – 10 lutego, Janikowo / lotto.pl
  • 694 151,90 zł – 6 lutego, Zawiercie
  • 559 602,40 zł – 3 lutego, Kraków
  • 181 114,60 zł – 30 stycznia, Józefów / Konin / Podłęże / Kolsko
  • 297 617,70 zł – 27 stycznia, Grójec / Stargard
  • 273 861,70 zł – 16 stycznia, Rumia / Busko-Zdrój / Choszczno
  • 291 841,50 zł – 6 stycznia, Sochaczew / Błaziny Dolne
  • 296 712,70 zł – 2 stycznia, Wrocław / Tomaszów Mazowiecki / Piła

Które kraje uczestniczą w Eurojackpot?

Dania (w tym Grenlandia i Wyspy Owcze), Estonia, Finlandia, Holandia, Niemcy, Słowenia, Włochy, Hiszpania, Chorwacja, Islandia, Litwa, Łotwa, Norwegia, Szwecja, Czechy, Węgry, Słowacja, Polska i Grecja.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o Eurojackpot

Jakie są zasady gry w Eurojackpot?

Gracz wybiera 5 liczb z 50 oraz 2 liczby dodatkowe z 12. Aby wygrać główną nagrodę, trzeba trafić wszystkie 7 liczb. Eurojackpot ma 12 stopni wygranych i uczestniczy w nim 19 krajów, w tym Polska.

Ile można wygrać w Eurojackpot?

Minimalna pula I stopnia to 10 mln euro, a maksymalna 120 mln euro. Łączna pula wygranych niższych stopni obejmuje miliony euro, dzięki 12 stopniom wygranych.

Kiedy odbywają się losowania?

Losowania Eurojackpot odbywają się w każdy piątek o godz. 20:00 oraz w każdy wtorek o godz. 20:15.

Gdzie można zagrać w Eurojackpot?

Zakłady można składać w kolekturach LOTTO lub online za pośrednictwem serwisów internetowych i aplikacji mobilnych.

Ilu krajów bierze udział w Eurojackpot?

Obecnie w Eurojackpot uczestniczy 19 krajów europejskich, w tym Polska.

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Źródło: WPROST.pl / Totalizator sportowy