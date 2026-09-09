Kupił los za grosze i wygrał ponad 400 tys. zł. Padła główna wygrana w Mini Lotto

Pierwsze w tym tygodniu losowanie Lotto (08.09) nie przyniosło głównej wygranej. „Szóstka” nie padła także w Lotto Plus. Za to Mini Lotto nie zawiodło. Główna wygrana, czyli nieco ponad 400 tys. zł, ma nowego właściciela.

Brak „szóstek” w Lotto oznacza tylko jedno – kumulację! Podczas następnego losowania gracze powalczą aż o ćwierć miliona złotych. Zdecydowanie jest o co walczyć.

Jakie były wygrane w losowaniu Lotto?

Wtorkowe losowanie Lotto nie przyniosło wspomnianej wyżej „szóstki”. Padło natomiast całkiem sporo niższych nagród, które trafią do tysięcy graczy.

Dodatkowe wygrane:

50 „piątek” – każda po 11 833,20 zł

3095 „czwórek” – każda po 348,00 zł

60 097 „trójek” – każda po 35 zł

Lotto Plus bez głównej wygranej

Losowanie Lotto Plus tym razem odbyło się bez „szóstki”. Główna wygrana w wysokości miliona złotych czeka więc na nowego właściciela. Szczęście dopisało natomiast graczom, którzy trafili niższe stopnie wygranych.

Dodatkowe wygrane:

39 „piątek” – każda po 3500 zł

2218 „czwórek” – każda po 100 zł

43 776 „trójek” – każda po 10 zł

W Mini Lotto padła znów „piątka”

Za to w Mini Lotto po raz kolejny padła główna wygrana. W przypadku tej gry jest to „piątka”. Szczęśliwy gracz wzbogacił się o 402 235,60 zł. Padło też sporo mniejszych nagród za trafione „czwórki” i „trójki”.

Dodatkowe wygrane:

206 „czwórek” – każda po 781,10 zł

7687 „trójek” – każda po 31,40 zł

Wyniki Lotto – 08.09.2026

Wylosowane liczby z losowania nr 7402, które odbyło się 8 września 2026 roku, to:

1, 11, 17, 31, 35, 45

Kolejne losowanie Lotto odbędzie się w czwartek 10 września 2026 roku o godzinie 22:00.

Wyniki Lotto Plus – 08.09.2026

Wylosowane liczby z losowania nr 7402, które odbyło się 8 września 2026 roku, to:

12, 22, 29, 22, 39, 43

Kolejne losowanie Lotto Plus odbędzie się w czwartek 10 września 2026 roku o godzinie 22:00.

Wyniki Mini Lotto – 08.09.2026

Wylosowane liczby z losowania nr 7461, które odbyło się 8 września 2026 roku, to:

1, 10, 13, 16, 25

Kolejne losowanie Mini Lotto odbędzie się w środę, 9 września 2026 roku o godzinie 22:00.

Najwyższe wygrane w Lotto

Wielka „piątka” najwyższy wygranych w Lotto robi wrażenie. Rekordowe kwoty prezentują się następująco:

36 726 210,20 zł – 16 marca 2017 r. 35 234 116,20 zł – 22 sierpnia 2015 r. 33 787 496,10 zł – 9 lutego 2012 r. 33 357 545,90 zł – 3 grudnia 2022 r. 32 060 068,20 zł – 24 marca 2026 r.

Lotto od lat przyciąga miliony Polaków

Lotto pozostaje jedną z najpopularniejszych gier liczbowych w Polsce. Pierwsze losowanie odbyło się już w 1957 roku pod nazwą „Toto-Lotek”. W 1975 roku gra zmieniła nazwę na „Duży Lotek”, a od 2009 roku funkcjonuje jako Lotto.

Z kolei Lotto Plus, wprowadzone w 2013 roku, daje graczom dodatkową szansę na wygraną za dopłatą do zakładu.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o losowania Lotto

Kiedy odbywają się losowania Lotto?

Losowania Lotto odbywają się trzy razy w tygodniu: we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00.

Kiedy odbywają się losowania Lotto Plus?

Losowania Lotto Plus odbywają się w te same dni co Lotto – we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00.

Kiedy odbywają się losowania Mini Lotto?

Losowania Mini Lotto odbywają się codziennie o godzinie 22:00.

Kiedy odbyło się pierwsze losowanie Lotto?

Pierwsze losowanie odbyło się 27 stycznia 1957 roku pod nazwą „Toto-Lotek”.

Skąd wziął się fenomen Lotto?

Fenomen Lotto wynika z prostych zasad gry, relatywnie niskiej ceny zakładu oraz możliwości wygrania bardzo wysokich nagród, które od lat przyciągają miliony graczy.

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