Coraz więcej Polaków oszczędza. Rekord w historii badania

Jak pokazuje najnowsze badanie Autopay „Finanse Polek i Polaków 2026”, na przestrzeni ostatniej dekady wyraźnie wzrósł odsetek oszczędzających Polaków. W 2016 roku odkładanie deklarowało zaledwie 47 proc. respondentów, podczas gdy teraz czyni to trzy czwarte z nas (74 proc.), co oznacza wzrost aż o 27 pkt. proc. Wzrosło również grono osób, które inwestują – 10 lat temu było to 16 proc., a obecnie – 28 proc. Nastąpił zatem niemal dwukrotny wzrost w ciągu dekady.

Na co oszczędzamy?

Kluczowym celem oszczędzania pozostaje zabezpieczenie przyszłości – wskazuje na nie 61 proc. ankietowanych. Twórcy badania zwracają uwagę, że jeszcze rok temu Polacy oszczędzali jednocześnie na kilka celów. W tegorocznej edycji badania okazało się, że wybieramy mniej celów, na które odkładamy. Kobiety częściej niż mężczyźni oszczędzają na wakacje (34 proc. vs 29 proc.) i mieszkanie (21 proc. vs 16 proc.). Z kolei mężczyźni częściej odkładają środki na emeryturę (24 proc. vs 17 proc.) oraz samochód lub motor (16 proc. vs 8 proc.).

Jeśli chodzi o inwestowanie, to częściej robią to mężczyźni niż kobiety (odpowiednio 34 proc. i 24 proc.), a także osoby z najmłodszej grupy wiekowej i mieszkańcy dużych miast.

– Polacy mają coraz więcej środków, które mogą zainwestować. Aktywa finansowe gospodarstw domowych w I kwartale 2026 roku osiągnęły kwotę ponad 4 bln zł – informował PFR. Z naszego badania wyraźnie widać, że inwestujemy coraz częściej, a nawet jeśli tego nie robimy – to coraz rzadziej z powodu braku środków. Przeszkodą jest zwykle niewystarczająca wiedza, niechęć do ryzyka lub brak zaufania do produktów inwestycyjnych – komentują Jarosław Stankowski, Head of Business Unit E-commerce w Autopay.

Autorzy badania zwracają uwagę na fakt, że choć Polacy mają do dyspozycji szeroką gamę produktów oszczędnościowych i inwestycyjnych, najczęściej korzystają z tych najprostszych, czyli konta oszczędnościowego, lokat i gotówki.

Badanie „Finanse Polek i Polaków 2026” zostało zrealizowane na zlecenie Autopay przez pracownię badawczą SATISFACE metodą CAWI (ankiety online) na reprezentatywnej grupie 1686 osób w maju 2026 roku.

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