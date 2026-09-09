Ta metoda oszczędzania wciąż na fali. Ministerstwo ujawnia

Ministerstwo Finansów przedstawiło wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w sierpniu W poprzednim miesiącu sprzedano obligacje o łącznej wartości 8,2 mld zł. To wynik nieco gorszy niż rekordowe 9,8 mld zł z lipca.

Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w sierpniu

Przedstawione przez Ministerstwo Finansów dane za sierpień wyglądają następująco:





3-miesięczne (OTS1126) – 211 mln zł,

1-roczne (ROR0827) – 3 194 mln zł,

2-letnie (DOR0828) – 617 mln zł,

3-letnie (TOS0829) – 1 732 mln zł,

4-letnie (COI0830) – 1 494 mln zł,

10-letnie (EDO0836) – 865 mln zł,

6-letnie rodzinne (ROS0832) – 33 mln zł,

12-letnie rodzinne (ROD0838) – 93 mln zł.

– Najchętniej kupowanymi instrumentami były obligacje 1-roczne – ROR (39% udział w strukturze sprzedaży), nabywcy indywidualni przeznaczyli na ich zakup kwotę 3 194 mln zł i 3-letnie – TOS (21%) ze sprzedażą na poziomie 1 732 mln zł oraz COI (18%) ze sprzedażą 1 494 mln zł. Mniejszym zainteresowaniem cieszyły obligacje 10-letnie – EDO (11%) i 2-letnie – DOR (7%) oraz 3-miesięczne – OTS (3%) – podaje Ministerstwo Finansów.

Obligacje rodzinne w górę

Resort finansów informuje również, że na zakup obligacji rodzinnych dedykowanych beneficjentom programu „Rodzina 800 plus" klienci przeznaczyli w sierpniu kwotę 126 mln zł. To nieco więcej niż w lipcu, kiedy to było to 125 mln zł. Ministerstwo przypomina, że obligacje rodzinne kierowane są wyłącznie do osób otrzymujących świadczenie 800 plus, które chcą oszczędzać na przyszłe potrzeby swoich dzieci. Beneficjenci programu mogą nabywać ten rodzaj obligacji do wysokości kwoty przyznanego świadczenia wychowawczego. Obligacje rodzinne są dostępne w ciągłej sprzedaży, zatem ich zakupu można dokonać w dowolnym momencie.

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