Chleb za mniej niż 2 zł. W Lidlu trwa promocja na pieczywo

W Lidlu pojawiły się promocje na pieczywo. W ramach akcji „Twoje niskie ceny” wybrane chleby i bułki potaniały nawet o 17 proc., a osobna oferta obejmuje także produkty z regału Deluxe, tutaj promocje sięgają aż 53 proc.

Chleb i bułki taniej nawet o 17 proc.

W ramach „Twoich niskich cen” Lidl obniżył ceny kilku produktów z piekarni. Chleb żytni bez drożdży oraz chleb na maślance kosztują teraz po 3,45 zł za sztukę, zamiast 3,85 zł. To oznacza obniżkę o 10 proc.

Tańsze są również wybrane bułki:

bułka typu górskiego – 0,99 zł zamiast 1,09 zł, czyli 9 proc. taniej,

bułka grahamka – 0,65 zł zamiast 0,79 zł, czyli 17 proc. taniej,

bułka pszenna – 0,59 zł zamiast 0,70 zł, czyli 15 proc. taniej,

bułka ziemniaczana – 0,99 zł zamiast 1,14 zł, czyli 13 proc. taniej.

Przekąski tańsze nawet o 20 proc.

Akcja „Twoje niskie ceny” obejmuje nie tylko pieczywo. Lidl obniżył również ceny kilku przekąsek dostępnych w sklepach.

Hot dog kosztuje teraz 2,79 zł zamiast 3,15 zł, czyli 11 proc. mniej. Z kolei ciastko z czekoladą potaniało z 2,99 zł do 2,39 zł, co oznacza obniżkę o 20 proc. Tańszy jest także croissant maślany – jego cena spadła z 1,79 zł do 1,59 zł, czyli o 11 proc.

Pieczywo Deluxe. Chleb z zakwasem za 1,99 zł

Osobną ofertę Lidl przygotował na wybrane produkty z regału Deluxe. Obowiązuje ona od poniedziałku 7 września do soboty 12 września.

Największą obniżką objęto chleb górski z zakwasem 380 g. Jego cena spadła do 1,99 zł, czyli jest on 53 proc. tańszy. Przed obniżką jego cena wynosiła 4,29 zł.

– Każdy bochenek jest ręcznie formowany, a jego receptura bazuje na aktywnym zakwasie uzyskiwanym w procesie wielogodzinnej fermentacji. Samo ciasto pracuje przez minimum 4 godziny, dzięki czemu pieczywo zyskuje naturalny aromat oraz charakterystyczną, lekko kwaskową nutę – zdradza sieć.

W ofercie znalazła się również bułka z długiej fermentacji ciasta. Kosztuje 1,39 zł za 60 g, a jej ciasto przechodzi minimum siedmiogodzinny proces naturalnej fermentacji.

– Jej ciasto o wysokim poziomie nawodnienia przechodzi minimum 7-godzinny proces naturalnej fermentacji. Bułka jest ręcznie formowana, a jej niewielki format sprawia, że świetnie sprawdzi się zarówno na śniadanie, jak i jako baza kanapki zabranej do pracy czy szkoły – zauważa Lidl w swoim komunikacie.

Francuska musztarda, naturalny zakwas i nowe smaki

Wśród produktów Deluxe jest także chleb z francuską musztardą 500 g, kosztujący 7,99 zł za sztukę. Lidl oferuje również bułkę z francuską musztardą 100 g, która przy zakupie dwóch sztuk kosztuje 1,24 zł za sztukę. Regularna cena tej bułki wynosi 2,49 zł za szt.

Oba produkty powstają z ciasta poddawanego co najmniej sześciogodzinnej fermentacji. Bułka jest ręcznie formowana, a francuska musztarda ma nadać jej bardziej wyrazisty smak.

– Powstaje z ciasta fermentującego przez minimum 6 godzin i jest ręcznie formowana. Wyrazisty dodatek nadaje jej charakteru, dzięki czemu nawet prosta kanapka może zyskać bardziej nieoczywisty smak – informuje sieć.

Ostatnią propozycją jest chleb ręcznie skręcany z naturalnymi zakwasami 400 g, którego cena wynosi 5,49 zł za sztukę. Wypiek przygotowywany jest z wykorzystaniem naturalnych zakwasów, a charakterystyczny wygląd bochenka powstaje dzięki ręcznemu skręcaniu.

Oferta produktów Deluxe jest dostępna tylko do soboty 12 września, więc kto ma ochotę spróbować, musi się pospieszyć.

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