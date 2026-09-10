Ceny diesla biją rekordy. Tak źle jeszcze nie było

Dziś mija dziesięć dni od zniesienia pakietu Ceny Paliwa Niżej (CPN). Powrót 23-proc. stawki VAT na paliwa (pakiet zakładał obniżkę do 8 proc.) natychmiast przełożył się na wzrost cen na stacjach.

Rekordowo drogi diesel

Dramatycznie wygląda sytuacja, jeśli chodzi o ceny oleju napędowego. Analitycy e-petrol wskazują, że tankowanie diesla na polskich stacjach nigdy wcześniej nie kosztowało tak dużo jak obecnie.

Z najnowszego raportu cenowego, zrealizowanego przez e-petrol.pl, wynika, że po 36-groszowej podwyżce litr oleju napędowego kosztuje średnio 8,75 zł. To najwyższa cena tego paliwa w historii notowań e-petrol.pl.

Wyraźnie podrożała również 95-oktanowa benzyna, za którą płaci się przeciętnie 7,89 zł/l, a zatem o 26 groszy więcej niż przed tygodniem. Po trwających nieprzerwanie od końca kwietnia spadkach podrożał także autogaz (nie był objęty pakietem). Jego średnia ogólnopolska cena wzrosła o 6 groszy, do poziomu 2,95 zł/l.

Ceny paliw w Polsce. Gdzie najdrożej?

Eksperci tłumaczą, że niekorzystna dla kierowców sytuacja cenowa na stacjach wynika zarówno z systematycznego wzrostu cen ropy, który trwa od końca sierpnia, jak i z wyraźnych podwyżek cen paliw w hurcie. W przypadku LPG wyższe rachunki za jego tankowanie mają związek z wyraźnie drożejącymi dostawami tego paliwa do stacji.

Gdzie kierowcy płacą za paliwo najwięcej? Z danych przekazanych przez e-petrol wynika, że najdrożej jest na Dolnym Śląsku, Podkarpaciu i w województwie świętokrzyskim, gdzie benzyna Pb95 kosztuje 7,90 zł/l. Diesel z ceną 8,77 zł/l jest najdroższy na Mazowszu.

Najtaniej jest na Podlasiu, gdzie średnie ceny "95" i oleju napędowego wynoszą odpowiednio 7,82 i 8,67.

Paliwo drożeje, ale jak zapewnia minister energii Miłosz Motyka, nie ma niebezpieczeństwa przekroczenia poziomu 10 zł/l. – Dzisiaj takiej analizy nie ma. I analitycy też tego nie przewidują. To, jak się rozwinie kryzys na Bliskim Wschodzie, jest niewiadomą, ale w przyszłości najbliższej takiego zagrożenia nie ma. Natomiast ceny paliw w Polsce są wysokie – powiedział w programie „Trójkąt polityczny” w TVP Info szef resortu energii.

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