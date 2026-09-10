Uwaga! Żabka namiesza w Żappsach. Będzie nowy system lojalnościowy

Z Żappki, czyli z programu lojalnoścowego sieci sklepów Żabka, korzysta około 11 mln osób. System opiera się na zbieraniu wirtualnej waluty, czyli tzw. żappsów, którymi można zapłacić za zakupy we wszystkich placówkach w całej Polsce.

Żabka poinformowała o zakończeniu dotychczasowego programu lojalnościowego na rzecz całkowicie nowego systemu, który w życie wejdzie już za kilka tygodni. To największa zmiana od 7 lat.

Żappsy znikną by się znowu pojawić. Enigmatyczny system lojalnościowy

Dotychczasowy program lojalnościowy będzie działał tylko do 31 października i tylko do tej daty można nadal kolekcjonować żappsy. Od 1 listopada wirtualna waluta nie będzie już trafiać na konta klientów w aplikacji. Zniknie proste zbieranie punktów za zakupy, ale część znanych funkcji aplikacji zostanie. Zostaną też dotychczasowe konta klientów.

Już zebrane żappsy nie przepadną z dnia na dzień. Żabka daje czas do końca 2026 roku na wydanie wszystkich zebranych Żappsów jak do tej pory – na produkty, usługi i inne atrakcje. Po tym terminie żappsy mają być wygaszone. Żabka nie chce zupełnie rezygnować z Żappsów, ale mają być one dostępne w nowej formie.

Szzcegóły nowego programu lojalnościowego nie są jeszcze znane. Spółka poinformowała enigmatycznie, że będzie to system, który ma „stawiać na personalizację nagród i dopasowanie korzyści do indywidualnych potrzeb klientów”.

Żabka stawia na ligi w Strefie Gier. Nowe wyzwania dla klientów

Nowy program lojalnościowy będzie oparty m.in. o mechanizmy znane Polakom z gier. „Pojawi się m.in. nowy format wyzwań, których realizacja zaowocuje różnymi nagrodami” – informuje spółka.

Od niedawna w aplikacji Żappka działa Strefa Gier. Korzystając z miniaturowego kontrolera Triki, gracze mogą co tydzień wygrywać nagrody żywnościowe oraz rzeczowe o bardzo dużej wartości. Od 16 września w Strefie Gier zaczną obowiązywać rankingi oparte na ligach. Poszczególne ligi mają się różnić liczbą uczestników, strukturą nagród oraz wysokością nagród przypisanych do konkretnych miejsc w rankingach.

Na podstawie historycznych wyników gracze zasilą poszczególne ligi, które mają ich zdopingować do angażowania się w kolejne wyzwania.

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