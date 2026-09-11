Nawet 3500 zł dla gospodarstwa domowego. Wnioski już można składać

Rosnące wydatki na ogrzewanie mogą mocno obciążać domowe finanse. Odpowiedzią na wysokie rachunki ma być nowe wsparcie przeznaczone dla części odbiorców ciepła systemowego. Otrzymanie pieniędzy nie będzie jednak automatyczne. Trzeba spełnić jednocześnie kilka warunków.

Pomoc skierowana jest przede wszystkim do mieszkańców bloków i innych budynków korzystających z miejskich lub osiedlowych sieci ciepłowniczych. Samo ogrzewanie ciepłem systemowym nie gwarantuje jednak wypłaty. Jednoskładnikowa cena ciepła netto w danym budynku musi przekraczać 170 zł za gigadżul.

Bon ciepłowniczy 2026. Nie każdy otrzyma pieniądze

Z programu wyłączeni są właściciele domów jednorodzinnych, którzy korzystają z indywidualnych źródeł ogrzewania. Dotyczy to budynków ogrzewanych m.in. gazem, węglem, pelletem czy pompą ciepła. Wysokość ponoszonych przez nich wydatków nie zmienia tej zasady.

Kolejnym kryterium jest dochód gospodarstwa domowego. Dla osoby prowadzącej jednoosobowe gospodarstwo limit wynosi 3272,69 zł miesięcznie. W gospodarstwie wieloosobowym próg ustalono na 2454,52 zł na osobę.

Przekroczenie limitu nie zawsze oznacza utratę świadczenia

Osoby zarabiające nieco więcej od wskazanych limitów nie muszą automatycznie tracić prawa do pomocy. Przy wypłacie zastosowana zostanie zasada „złotówka za złotówkę”. Jeśli dochód przekroczy obowiązujący próg, wysokość przyznanego wsparcia zostanie obniżona o kwotę tego przekroczenia.

Przy rozpatrywaniu wniosku znaczenie ma więc kilka elementów jednocześnie: dochody, sposób ogrzewania nieruchomości oraz cena ciepła obowiązująca w konkretnym budynku. Istotny jest również termin. Nabór rozpoczął się na początku lipca i ma potrwać do końca sierpnia.

Wniosek można wysłać przez internet

Dokumenty można przekazać elektronicznie za pomocą aplikacji mObywatel, platformy ePUAP albo serwisu gov.pl. Przewidziano także tradycyjne sposoby: osobiste złożenie wniosku w urzędzie gminy lub przesłanie go pocztą.

Do dokumentów trzeba dołączyć wymagane załączniki. Kluczowe jest zaświadczenie od spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty, które potwierdza aktualną cenę ciepła. Bez tego urząd nie będzie w stanie określić wysokości należnej pomocy.

Kilka warunków trzeba spełnić jednocześnie

Dopłata nie jest zatem powszechnym świadczeniem dla wszystkich osób ponoszących wysokie wydatki na ogrzewanie. O jej przyznaniu decyduje przede wszystkim korzystanie z ciepła systemowego i odpowiednio wysoka cena ciepła, a następnie sytuacja dochodowa gospodarstwa.

Osoby spełniające kryteria powinny zwrócić uwagę również na termin złożenia dokumentów. To właśnie spełnienie wszystkich wymaganych warunków oraz prawidłowe złożenie wniosku pozwoli ubiegać się o wsparcie przeznaczone na pokrycie części rachunków za ogrzewanie.

Czytaj też:

Mieszkań na wynajem przybywa. Wrzesień będzie przełomowy Czytaj też:

Coraz mniej mieszkań do kupienia, ale ceny nie rosną. Powód może zaskoczyć