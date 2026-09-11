Chcesz wyburzyć ścianę w mieszkaniu? Jeden błąd może słono kosztować

Otwarcie kuchni na salon, przesunięcie ściany między pokojami czy wydzielenie dodatkowego pomieszczenia to popularne sposoby na zmianę układu mieszkania. Nie każda taka ingerencja oznacza konieczność uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia. Kluczowe jest jednak ustalenie, z jakim rodzajem ściany mamy do czynienia.

Prawo budowlane nie zawiera jednej ogólnej definicji ściany działowej. W praktyce jest nią ściana, która służy do podziału pomieszczeń i nie przenosi obciążeń konstrukcyjnych budynku. Jeżeli znajduje się wewnątrz jednego lokalu, nie ingeruje w części wspólne ani sąsiednie mieszkanie, jej usunięcie co do zasady nie wymaga pozwolenia ani zgłoszenia.

Wyburzanie ściany w mieszkaniu

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w interpretacji z lutego 2025 r. wskazał, że budowa, usunięcie lub zmiana układu niekonstrukcyjnych ścian działowych w obrębie wydzielonego mieszkania nie stanowi przebudowy ani nawet roboty budowlanej w rozumieniu Prawa budowlanego. Takie prace mogą więc zostać potraktowane jako zmiana aranżacji wnętrza.

Właściciel powinien jednak najpierw upewnić się, że ściana rzeczywiście jest działowa. Sama jej grubość nie przesądza o funkcji. Znaczenie mają m.in. technologia wykonania budynku, układ stropów czy materiał. Pomocna może być dokumentacja techniczna, a w razie wątpliwości – ocena konstruktora lub projektanta.

Ściana nośna oznacza dodatkowe formalności

Sytuacja wygląda inaczej, gdy planowane prace dotyczą ściany nośnej. Wykonanie w niej otworu, poszerzenie przejścia albo usunięcie fragmentu może wpływać na bezpieczeństwo całego budynku. W bloku taka ingerencja co do zasady wymaga pozwolenia na budowę oraz projektu przygotowanego przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami.

Ściana konstrukcyjna może być ponadto częścią nieruchomości wspólnej, nawet jeśli fizycznie znajduje się wewnątrz konkretnego mieszkania. Jeżeli prace dotyczą części wspólnej, właściciel musi uzyskać odpowiednią zgodę. W typowej wspólnocie liczącej więcej niż trzy lokale przebudowa nieruchomości wspólnej wymaga uchwały właścicieli.

Uwaga na gaz i wentylację

Nawet gdy usuwana ściana jest działowa, dodatkowe obowiązki mogą pojawić się w przypadku instalacji. Szczególne znaczenie ma instalacja gazowa. Jej wykonanie wewnątrz lub na zewnątrz użytkowanego budynku nie wymaga pozwolenia na budowę, ale podlega zgłoszeniu.

Połączenie kuchni z salonem może również zmienić warunki wentylacji i użytkowania urządzeń gazowych. Dlatego brak formalności przy samej ścianie nie oznacza automatycznie, że każdy nowy układ pomieszczeń będzie zgodny z wymaganiami.

Samowolne prace mogą oznaczać koszty

Jeżeli właściciel bez wymaganych dokumentów usunie fragment ściany konstrukcyjnej lub wykona w niej otwór, sprawą może zainteresować się nadzór budowlany. Konieczne może być przedstawienie dokumentacji, wykonanie zabezpieczeń albo doprowadzenie robót do stanu zgodnego z prawem.

Do tego dochodzi odpowiedzialność za ewentualne szkody. Pęknięcia w sąsiednich lokalach, uszkodzenie instalacji czy zalanie mogą oznaczać konieczność pokrycia kosztów napraw. Dlatego przed rozpoczęciem wyburzania należy przede wszystkim ustalić rodzaj ściany, sprawdzić przebieg instalacji oraz ocenić, czy remont ingeruje w części wspólne budynku.

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