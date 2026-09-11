Szukają 8 tys. osób. Na start ponad 5,4 tys. zł na rękę i nawet 1800 zł na mieszkanie

Policja ma do obsadzenia ponad 8 tys. etatów, a osoby zainteresowane służbą mogą liczyć na wynagrodzenie przekraczające 5 tys. zł na rękę już na etapie szkolenia. Ostateczna wysokość miesięcznych wpływów zależy jednak od wieku funkcjonariusza, stanowiska, miejsca pełnienia służby oraz przysługujących dodatków.

Kursant rozpoczyna od 6498,70 zł brutto. Osoba przed ukończeniem 26 lat otrzymuje 5913,82 zł netto, natomiast starszy kursant – 5463,82 zł. W przypadku służby objętej dodatkiem stołecznym wynagrodzenie wzrasta do 7210,30 zł brutto, czyli odpowiednio 6561,37 zł lub 6026,37 zł na rękę.

Zarobki w Policji rosną po szkoleniu

Po ukończeniu kursu podstawowego funkcjonariusz na stanowisku policyjnym otrzymuje 6966,50 zł brutto. Daje to 6339,51 zł netto osobom przed 26. rokiem życia oraz 5833,51 zł tym, którzy przekroczyli tę granicę wieku.

Wyższe stawki przewidziano dla policjantów służących w oddziałach prewencyjnych. Ich wynagrodzenie bez dodatku stołecznego wynosi 7466,50 zł brutto. To 6794,51 zł netto dla młodszych funkcjonariuszy i 6228,51 zł dla osób po 26. roku życia.

Dodatek stołeczny podnosi wypłatę

Po szkoleniu policjant otrzymujący dodatek stołeczny może liczyć na 7678,10 zł brutto. Kwota netto wynosi 6987,07 zł przed ukończeniem 26 lat oraz 6396,07 zł w przypadku starszych funkcjonariuszy.

Najwyższe wskazane wynagrodzenie dotyczy połączenia służby w oddziałach prewencyjnych z dodatkiem stołecznym. W takim przypadku pensja sięga 8178,10 zł brutto, czyli 7422,07 zł netto dla osoby przed 26. rokiem życia i 6791,07 zł netto dla starszego policjanta.

Nawet 1800 zł świadczenia mieszkaniowego

Na samym wynagrodzeniu możliwości finansowe się nie kończą. Policjantom zarówno w służbie przygotowawczej, jak i stałej przysługuje świadczenie mieszkaniowe. Jego wysokość wynosi od 900 do 1800 zł.

Świadczenie to jest niezależne od podstawowego uposażenia. Oznacza to, że podawana wysokość pensji netto nie pokazuje całej wartości miesięcznych świadczeń, jakie może otrzymywać funkcjonariusz.

Jak Policja wypada na tle innych służb?

Dla porównania nowo przyjęty szeregowy zawodowy w Wojsku Polskim otrzymuje około 6,5 tys. zł brutto. Może również korzystać z zakwaterowania albo świadczenia mieszkaniowego od 900 do 1800 zł. W Straży Granicznej kursant przed 26. rokiem życia zarabia ponad 5900 zł netto, a starszy – prawie 5500 zł.

Po przeszkoleniu wynagrodzenie w Straży Granicznej rośnie do prawie 6600 zł netto dla osób przed 26. rokiem życia oraz ponad 6000 zł dla starszych. Z kolei w Służbie Celno-Skarbowej wynagrodzenie zasadnicze wraz z dodatkiem za stopień aplikanta zaczyna się od 6902 zł brutto. Po minimum dwóch latach służby może dojść dodatek za wysługę lat wynoszący od 2 do 25 proc. uposażenia zasadniczego.

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