Co wydarzy się na stacjach po 13 września? Fatalne prognozy

Wraz z początkiem września do historii przeszła druga odsłona pakietu Ceny Paliwa Niżej (CPN). Powrót 23-proc. stawki VAT na paliwa (pakiet zakładał obniżkę do 8 proc.) natychmiast przełożył się na wzrost cen na stacjach.

Dziesięć dni po zniesieniu zniżek pojawiły się pytania, o to, czy Polakom przyjdzie płacić za paliwo 10 zł za litr. Minister energii Miłosz Motyka uspokaja, że w najbliższym czasie takiego zagrożenia nie ma. – Dzisiaj takiej analizy nie ma. I analitycy też tego nie przewidują. To, jak się rozwinie kryzys na Bliskim Wschodzie, jest niewiadomą, ale w przyszłości najbliższej takiego zagrożenia nie ma. Natomiast ceny paliw w Polsce są wysokie – powiedział w środę w programie „Trójkąt polityczny” w TVP Info szef resortu energii.

Nawet jeśli paliwo nie przekroczy psychologicznej granicy 10 zł/l, to – jak piszą eksperci e-petrol.pl – w obliczu braku perspektyw zakończenia działań wojennych na Bliskim Wschodzie i globalnych problemów rafinacji paliw gotowych możliwości dalszych wzrostów bynajmniej nie wygasają.

W notowaniach hurtowych z 11 września widać wyraźne zróżnicowanie kierunków, w jakich zmierzają ceny poszczególnych paliw. – Benzyna bezołowiowa 98 kosztuje obecnie 6845 zł za metr sześcienny, co oznacza spadek o 253 zł w porównaniu do poprzedniej soboty, podczas gdy Pb95 tanieje o 239 zł i kosztuje 6078 zł/m sześc. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja na rynku diesla i paliwa opałowego, które w tym samym okresie mocno drożeją. Olej napędowy notuje wzrost o 134 zł, osiągając poziom 7168 zł za metr sześcienny, a cena oleju opałowego rośnie o 118 zł, zatrzymując się na poziomie 5669 zł/m sześc. – wyliczają analitycy e-petrol.

Ceny paliw po 13 września. Fatalne prognozy

Jeśli chodzi o ceny detaliczne, to w tym tygodniu olej napędowy kosztował średnio 8,75 zł, a popularna “95” 7,89 zł za litr.

Co czeka tankujących w przyszłym tygodniu? Na okres 14-20 września eksperci nie mają niestety dobrych wiadomości. – Paliwa bez wyjątku będą drożeć. W nadchodzącym tygodniu za benzynę Pb98 przyjdzie nam zapłacić od 8,74 do 8,87 zł za litr, natomiast Pb95 będzie kosztować w przedziale 7,86–7,99 zł/l – podają analitycy.

Najtrudniejsza sytuacja czeka jednak posiadaczy diesla. W nadchodzącym tygodniu jego cena może przebić barierę 9 zł. Nieco stabilniej wygląda sytuacja autogazu, choć analitycy nie wykluczają przekroczenia granicy 3 zł/l.

– Sytuacja ta oznacza potężny i permanentny drenaż portfeli kierowców oraz drastyczny wzrost kosztów transport – podsumowują eksperci e-petrol.

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