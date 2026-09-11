Premier zdecydował. Będzie 5 dni wolnego z rzędu bez brania urlopu

Końcówka grudnia 2026 r. przyniesie części pracowników wyjątkowo długą przerwę. Pięć kolejnych dni odpoczynku będzie możliwe bez wykorzystywania urlopu wypoczynkowego. Wszystko za sprawą układu kalendarza oraz wyznaczenia dnia wolnego w zamian za święto przypadające w sobotę.

Drugi dzień Bożego Narodzenia, czyli 26 grudnia 2026 r., wypada właśnie w sobotę. Zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu pracy święto przypadające w okresie rozliczeniowym w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o osiem godzin. Pracownikowi, dla którego sobota jest dniem wolnym wynikającym z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, należy więc wyznaczyć wolne w innym terminie.

Dodatkowy dzień wolny w 2026 roku

W przypadku członków korpusu służby cywilnej termin został już ustalony. Prezes Rady Ministrów podpisał zarządzenie, zgodnie z którym dniem wolnym w zamian za drugi dzień Bożego Narodzenia będzie poniedziałek 28 grudnia.

Dzięki temu osoby objęte decyzją premiera będą odpoczywać od czwartku 24 grudnia aż do poniedziałku 28 grudnia. Wigilia jest dniem ustawowo wolnym od pracy, podobnie jak 25 i 26 grudnia. Następnie przypada niedziela 27 grudnia i dodatkowe wolne w poniedziałek. Powrót do pracy nastąpi więc dopiero we wtorek 29 grudnia.

Kto będzie miał wolne 28 grudnia?

Zarządzenie obejmuje członków korpusu służby cywilnej. Chodzi m.in. o osoby zatrudnione w urzędach administracji rządowej, ministerstwach, urzędach wojewódzkich, administracji skarbowej czy urzędach celnych.

W poniedziałek 28 grudnia wiele takich instytucji będzie z tego powodu nieczynnych. Osoby planujące w tym terminie wizytę w urzędzie powinny wcześniej sprawdzić komunikat konkretnej placówki.

Pracownicy prywatnych firm też mają prawo do wolnego

Decyzja premiera nie oznacza, że 28 grudnia automatycznie będzie dniem wolnym również w prywatnych przedsiębiorstwach. Osoby zatrudnione na umowę o pracę mają jednak prawo do rekompensaty za święto wypadające w sobotę.

Termin ustala w tym przypadku pracodawca i musi wyznaczyć wolne w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym przypada święto. Może zdecydować się na 28 grudnia, co pozwoli pracownikom uzyskać pięciodniową przerwę, ale może również wskazać inny dzień, np. 23 grudnia. Pracownik może zaproponować konkretną datę, jednak pracodawca nie musi jej zaakceptować.

Nie każdy otrzyma dodatkowe wolne

Rekompensata za święto przypadające w sobotę nie dotyczy osób wykonujących obowiązki na podstawie umów cywilnoprawnych, takich jak umowa zlecenie czy umowa o dzieło. Nie obejmuje również samozatrudnionych pracujących na kontraktach B2B.

Dodatkowego dnia nie otrzymają też osoby, dla których sobota jest normalnym dniem pracy, np. ze względu na system zmianowy lub równoważny. W takim przypadku święto przypadające w sobotę jest dniem świątecznym wynikającym z grafiku, a nie dniem do późniejszego odebrania.

Wolne może przepaść podczas L4

Istotna jest również sytuacja pracownika, który zachoruje w dniu wyznaczonym przez pracodawcę jako wolny za sobotnie święto. Jeśli w tym terminie będzie przebywał na zwolnieniu lekarskim, nie otrzyma kolejnego dnia wolnego w zamian.

W 2026 r. 26 grudnia nie jest jedynym świętem przypadającym w sobotę. W ten dzień tygodnia wypadło również 15 sierpnia. Z kolei 24 grudnia, czyli Wigilia, przypada w czwartek i znajduje się w kalendarzu dni ustawowo wolnych od pracy.

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